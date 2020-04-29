Память в мраморе: как русский Алеша прописался в болгарском городе

В болгарском городе Пловдив на холме Освободителей стоит памятник Алеше. Хотя изначально скульптор Василь Радославов планировал назвать монумент «Красный богатырь». Но тут вмешалась судьба в виде ветерана болгарского сопротивления Методи Витанова. Именно он и передал скульптору фотографию своего друга – Алексея Скурлатова, который и стал прообразом памятника в Пловдиве.

Алексей Скурлатов сначала служил в разведке, участвовал в боях подо Ржевом, освобождал Чехословакию. Дважды на него приходили похоронки. И дважды он выживал. Однажды ему и вовсе определили место захоронения, но Алексей смог обмануть Смерть. Выжил, вылечился после тяжелого ранения и дальше в бой. Был награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной звезды. Уже после войны говорил, что стихотворение Симонова «Жди меня» про него написано.

© Память Народа

Но после очередной контузии с разведкой пришлось расстаться – его перевели в связисты и отправили в Болгарию. Произошло это за год до Победы – в 1944 году. Там Алексей и познакомился с бойцом болгарского сопротивления – Методием Витановым. Подружились они с Алексеем быстро - война сближает. И Победу встретили вместе. 9 мая в Пловдиве выдался очень радостный. Бойцы сопротивления вместе с жителями праздновали Победу. Методи в тот день взял с собой фотоаппара и сфотографировал своего друга, когда Алексей, подхватив двух болгар, на радостях кружил их.

Закончилась война, вернулся Алексей к себе на Алтай, устроился работать. Да и потерял связь со своим болгарским другом.

А тем временем, в Пловдиве подыскивали подходящий прототип для нового памятника советским воинам-освободителям. Методи вспомнил о фотографии своего друга и отправил ее – вдруг скульптору она понравится. И Василь Радославов ее оценил. Когда же Методи пришел на открытие памятника, то узнал своего друга и мелом подписал на постаменте «Альоша». Так и стали называть памятник в народе.

И так бы и не знал Алексей Скурлатов, что именно его лицо стало основой для монумента в Пловдиве, если бы Методи через журнал «Огонек» не начал искать своего сослуживца.

К тому времени уже и приобрела всесоюзную известность песня «Алеша». Но Алексей Иванович на свой счет до некоторого времени это не принимал. Только в 1974 году ему пришло письмо от его старого друга, который и рассказал ему и о памятнике и о песне.

© Андрей Луковский, РИА Новости

В 1989 году монумент хотели убрать. Мэр Пловдива предложил заменить Алешу на памятник бутылке Кока-Колы. Но немало неравнодушных людей вышли тогда на холм Освободителей и отстояли памятник.

А Алексей Иванович Скурлатов прожил долгую жизнь – честно работал, вышел на пенсию. Умер в 2013 году в возрасте 91 года. А памятник, будем надеется,и будет стоять на своем месте.