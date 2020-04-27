На дне Черного моря обнаружено потопленное нацистами санитарное судно «Армения»

Санитарный теплоход «Армения», который был потоплен немецкой авиацией в 1941 году, был обнаружен специалистами Минобороны России на дне Черного моря, сообщили в пресс-службе Русского географического общества (РГО).

Отмечается, что это удалось выяснить после того, как в марте 2020 года в ходе очередной поисковой операции район был тщательно исследован гидролокатором.

«Надстройки и палубы имеют явные и ужасающие следы разрушений - леерные ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб», - рассказал исполнительный директор Центра подводных исследований РГО, участник экспедиции Сергей Фокин.

Уточняется, что судно находится в 15 морских милях от берега на глубине 1 500 метров. Для его детального изучения был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат отечественного производства серии РТ, который позволил получить первые видеокадры.

Крушение теплохода «Армения» считается одной из крупнейших морских катастроф в истории. На его борту находилось от до десяти тысяч человек.