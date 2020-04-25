Из первых уст: участники встречи на Эльбе раскрыли подробности одного из главных событий в истории Второй мировой войны

Ветеран ВОВ Петр Саган - один из самых молодых участников встречи на Эльбе. Когда русские и американские солдаты близ немецкого города Торгау жали друг другу руки, он был 19-летним лейтинантом. Однако, несмотря на свой возраст, юноша уже успел пройти долгий боевой путь: от Курской Дуги, через Украину, Прибалтику и Польшу.

Ветеран говорит, что в тот день все понимали: это уже Победа, и радовались как дети, несмотря на предписания штаба вести себя сдержанно.

«Они такие здоровые высокие были. Мы братались и делились сувенирами. У меня было двое часов, карманные, я ему отдал часы, он мне дал фонарик, зажигалку и карандашей дал. Я думал: "Зачем нам карандаши, у нас своих много". Когда я приезжал в подразделение, мы стали делится. Вот, говорю, подарили даже карандаши. Полковник говорит: "Какие карандаши?". Поднес мне бумагу, говори: "Пиши". Это шариковая ручка, мы не знали что это такое», - вспоминает те события Петр Саган.

Путь к Эльбе у сержанта армии США Стивена Мельникова был не таким долгим, но, конечно, тоже невероятно опасным. Он начался с высадки в Нормандии, на побережье Омаха-Бич. Продолжился в Бельгии, Нидерландах, на западе Германии. Когда он дошел до Торгау, половина его дивизии уже погибла в боях.

«Командование нашего полка послало на разведку один из отрядов на другую сторону Эльбы, где они нашли русских и присоединились к ним. Через несколько дней мы пригласили русских на наш берег реки. Тогда на Эльбе я хотел бы встретиться с русскими, но они отправили к нам не так много своих людей, так что мы недолго праздновали нашу встречу. Там мы и поняли, что война окончена», - рассказал Мельников.

Ровно 75 лет назад два фронта, с запада и востока, соединившись на Эльбе разрезали немецкую армию и уничтожили последний шанс фашистов на реванш.

Лодка с шестью солдатами 29-й армии США причалила к берегу, занятому советскими войсками. Первым из нее вышел американский лейтенант Котцебу. Его рукопожатие с нашим офицером Голобородько не вошло в хроники, но произошло раньше облетевшего весь мир фото встречи бойцов на разрушенном мосту.

«Первое пожатие рук, пока не официальная встреча, она произошла в 13.30, не вошла в газеты и СМИ. А два часа спустя, чуть севернее, другой американский патруль под командованием Робертсона, он встретился с нашими войсками прямо на мосту. Наши с лейтенантом Сельвашко, с другой Робертсон, они встретились на середине моста», - раскрыл подробности события научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

Министерство обороны в рамках проекта «Полководцы Победы» впервые опубликовало снимки, на которых запечатлены маршал Советского Союза Иван Конев и командующий 12-й армейской группировкой американских войск Омар Брэдли близ немецкого Торгау. На фотографиях можно во всех подробностях увидеть теплую встречу военачальников: дружеские объятия, застолье и обмен подарками.

«Брэдли преподнес моему отцу автомобиль Willys, на капоте которого было написано: "Командующему 1-м Украинским фронтом от 12-й группы армии". А отец подарил ему своего боевого коня, который прошел вместе с ним дорогами войны... Это был донской конь, еще со времен Степного фронта, 1943 года», - вспоминает дочь советского маршала Наталья Конева.

Письмо участника встречи на Эльбе рядового американской армии Джозефа Половски тоже публикуется впервые. В нем американский солдат обращается к маршалу Коневу, а кажется, и ко всем нам, нескольким поколениям потомков: «Мы солдаты обеих сторон поклялись сделать все возможное, чтобы построить лучшую жизнь, основанную на уважении и мире между нашими странами, мире необходимом нашим детям и всему человечеству».