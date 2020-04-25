Подарки, концерт и клятвы не допустить новой войны: дочь Ивана Конева раскрыла подробности встречи союзников на Эльбе

Участники встречи на Эльбе хотели создать организацию, которая отмечала бы это событие, как знаковую дату в истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Об этом «Звезде» рассказала дочь маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Ивана Конева - Наталья.

«25 апреля в 13.30 (мск) произошла первая встреча Красной Армии с войсками американцев. И тут же полетело донесение в ставку о том, что это произошло. И среди первых, кто переправился через мост через реку Эльба, преодолев нейтральную полосу, был американец Джосеф Половски. Спустя много лет, я в архиве отца нашла письмо Половски, где он вспоминает о том, что произошло тогда на Эльбе и говорит о том, что они - люди, которые воевали с фашизмом, хотят создать организацию, и хотят найти поддержку ветеранов нашей страны о создании организации, которая стала бы отмечать 25 апреля, как знаковую дату в истории Великой Отечественной и в истории Второй мировой войн», - сообщила Наталья Конева.

По словам дочери военачальника, в письме американский военнослужащий также вспоминал о том, что на Эльбе солдаты дали клятву, после того, как увидели перед собой многочисленные трупы погибших, в том числе и мирных жителей, что подобная война никогда не должна повториться.

«Там лежала девочка, в одной руке держала цветной карандаш, а в другой куклу. Половски вспоминает, что он тогда говорил, что это не должно никогда повториться и все, кто там был, дали обещание, которое должно быть сохранено, что надо сделать все, чтобы построить лучшую жизнь и не было таких страшных войн», - раскрыла подробности она.

Есть в архивах маршала и упоминания о том, как войска союзников обменивались подарками друг с другом.

«(Генерал Омар - прим. ред.) Брэдли преподнес моему отцу автомобиль Willys, на капоте которого было написано: "Командующему 1-м Украинским фронтом от 12-й группы армии". А отец подарил ему своего боевого коня, который прошел вместе с ним дорогами войны... Это был донской конь, еще со времен Степного фронта, 1943 года», - вспоминает Наталья Конева.

Дочь советского военного руководителя также рассказала, что в тот день, во время праздничного концерта, артисты нашего ансамбля исполнили гимн США, гимн СССР, спели песенку «Кабачок», потом очень хорошо сплясали гопак и русский перепляс.

«Брэдли был в восторге, но с недоверием, как папа об этом вспоминал. Посмотрел на Конева и спросил: "Кто же эти артисты, учитывая как профессионально они это делали?". А отец ответил: "Господин генерал, это простые русские солдаты"», - поделилась воспоминаниями она.

Во время ответного визита советского командования в штаб войск Соединенных Штатов американцы не упустили возможности для того, чтобы удивить Ивана Конева и других наших военачальников своим умением виртуозно управлять истребителями в небе.

«Омар Бредли предложил воспользоваться его самолетом для перелета в штаб американских войск. Они погрузились, взлетели. И отец говорил, что их сопровождали американские истребители, которые выделывали невероятные фигуры пилотажа. И отец вспоминал, что, скорее всего, это была не какая-то необходимость эскорта, но скорее всего некая история показать доблесть и умение управлять самолетами американцев», - поделилась Наталья Иванова.

Ранее сообщалось, что Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало подборку документов из Центрального архива Минобороны РФ, посвященную легендарной встрече войск союзников по антигитлеровской коалиции на рубеже реки Эльба. Семьдесят пять лет назад, 25 апреля 1945 года в районе города Торгау победно соединились линии фронтов советских и американских сил.