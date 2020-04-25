«Мужской клуб» в гаражах и семейная рыбалка: каким был отдых по-советски

Конституция СССР гарантировала советскому человеку не только «право на труд», но и «право на отдых». Седьмого марта 1967 года власть даже предоставила трудящимся второй выходной день. Советские люди все делали вместе – в том числе, и отдыхали. Всем классом ходили и в театры, и в походы. «Главное – это коллектив» - так советского человека воспитывали с детства. Кроме большой компании советскому человеку нужны были трудности, которые необходимо преодолевать. Чем больше приключений – тем больше удовольствия. Если туризм, то лучше экстремальный.

«Это такая целая романтическая страница в моей жизни. Мы вылезали в Карелии на станции Лоухи или Медвежья Гора. И потом там две-три недели ходили на байдарках по озерам и рекам», - рассказывает музыкант Алексей Кортнев.

Обычная одежда интеллигента того времени – брезентовая штормовка и большой «абалаковский» рюкзак, названный так по фамилии своего создателя. Никаких специальных походных ботинок – только стоптанные кеды, которые не жалко окончательно «убить». И обязательно гитара.

А еще CCCР приветствовались любые игры, развивавшие интеллект советского человека. Играли в шашки, нарды. Почти в каждой семье было и лото на знание географии, животного мира, иностранных языков.

Главной игрой пенсионеров считалось домино. Когда игроки со всей силы стучали костяшками о стол - это называлось «забить козла». По легенде, выражение пришло из допетровских времен, когда проигравшего в домино рядили в козлиную шкуру и били палками. В Советском Союзе козла забивали не только во дворах, но и в курилках, бытовках на заводах и фабриках. Игра незатейливая, но расслабляла на все сто.

© Василий Носокв, РИА Новости Санаторий "Седанка" в Приморском крае. Рабочие судостроительного завода за игрой в домино во время отдыха.

Самой интеллигентной игрой считались шахматы. Надо сказать, что за годы существования Советского Союза восемь из одиннадцати чемпионов мира по шахматам представляли СССР. Лозунг «Шахматы – в массы!» дал свои результаты.

В стране была разработана научная система шахматного образования. Ради того, чтобы познакомиться с ней, легендарный американский гроссмейстер и будущий чемпион мира Боб Фишер даже выучил русский язык. Советского человека, склонившегося над шахматной доской, можно было встретить на скамейках в парке, в любом дворе, на любом заводе во время обеденного перерыва. В шахматы играли столетние горцы, ставили шах и мат космонавты на орбитальной станции. В шахматы, сделанные с помощью картона и туши, играли даже в блокадном Ленинграде. Расставляли на доске фигурки из проволоки и заключенные.

© Юрий Простяков, РИА Новости Дворец пионеров и школьников имени А. П. Гайдара в Москве. Шахматист Сергей Борисович Смагин во время игры.

И, конечно же, в СССР играли в карты. Несмотря на то, что азартные игры в стране были запрещены, любители «расписать пулечку» на деньги регулярно собирались в какой-нибудь квартире, сохраняя режим строгой секретности.

«Приметой общения интеллигентного такого круга был преферанс и кинг. Вот ночью собирались серьезные люди, играли в преферанс. И можно было даже что-то заработать. Так и мои проводили время», - вспоминает поэт Владимир Вишневский.

Одним из центров карточный игры был Сочи. Существовало даже выражение: «Знал бы прикуп – жил бы в Сочи». Популярный курортный город привлекал огромное количество шулеров, наперсточников и авантюристов со всей страны.

Свою страсть к азарту советский человек утолял и на скачках. Тысячи москвичей приходили на центральный московский ипподром, чтобы поставить на ту или иную лошадь. Иногда конные забеги собирали больше людей, чем футбольные матчи. Это была единственная легальная форма азартного досуга советского человека, которая позволяла ему забыть обо всех проблемах.

© Б.Лавренюк, РИА Новости Конные скачки на Центральном Московском ипподроме. Один из победных финишей жокея Василия Кубрака (справа).

Впрочем, за остротой ощущений и за вымышленной реальностью, которая была светлее действительности, советский человек чаще всего шел в кино.

В кино в СССР ходили чуть ли не каждую неделю. И каждый раз это был праздник. Он начинался с хрустящего, «зажаристого» вафельного стаканчика с мороженым, которое продавали в буфете. Поиграешь в фойе на автоматах в морской бой, сядешь в зале на свое место и гадаешь – что покажут перед сеансом: журнал «Фитиль» или «Ералаш»? А потом потухает свет и начинается сеанс.

Одним из самых популярных иностранных фильмов в СССР был «Фантомас». Эта лента добралась до Советского Союза в 1967-ом году в результате культурного обмена с Францией. Мы им – «Анну Каренину», а они нам – три серии «Фантомаса». Очереди за билетами были бешеные. Имя злодея увековечивали на заборах. Любого лысого мужчину отныне звали не иначе как Фантомас. Фильм посмотрели более 45 миллионов зрителей. Но эти цифры никого не удивляли. В стране Советов был настоящий культ кино. Каждый новый фильм собирал полные залы. Так, на «Бриллиантовую руку» пришли 77 миллионов зрителей. А мексиканскую «Есению» ждал непревзойденный рекорд. Ее посмотрели более 90 миллионов зрителей! И, конечно же, невероятной популярностью пользовалось индийское кино.

«Представляете, там индийские фильмы – как мы не ходили на индийские фильмы? Ну «Танцор диско» и многие другие – это был, вообще, вот период, наверное, индийского кино...», - рассказывает советская и российская конькобежка Светлана Журова.

Советское кино тоже, выражаясь современным языком, было «в тренде». В 60-70-е ежегодно снимали 130-150 картин. Их демонстрировали во всех кинотеатрах страны – по 6-7 сеансов в каждом. А потом все фильмы шли вторым экраном в маленьких городах и сельских клубах. Столица являлась лидером по числу кинотеатров - их было 120 на любой вкус: 15 детских, 28 широкоформатных.

© В. Белоколодов, РИА Новости Город Братск (Иркутская область). Кинотеатр "Россия".

В 80-е в СССР стали появляться первые видеомагнитофоны и кассеты с западными боевиками и даже эротикой. В конце 80-х видеосалоны в СССР стали открываться массово и пользовались большой популярностью. Если билет в обычный кинотеатр стоил 50 копеек, то в подвальный видеосалон со стульями – рубль на стандартный фильм, полтора – на эротику. Словом, видеосалоны были доступны не каждому. Но советский человек по этому поводу особо не печалился. У него в запасе всегда был беспроигрышный способ отдохнуть душой - рыбалка.

Рыбалка для советского человека была отдушиной. Люди выбирались на природу не с целью привезти потом домой как можно больше рыбы. Важен был сам процесс. Ловили, как правило, на простую – часто самодельную - поплавочную удочку. Удилище делали из длинных веток лозы или березы. В качестве поплавка использовали винную пробку. Ну а крючок прекрасно получался из канцелярской скрепки.

У советского рыбака были свои «фишечки». Например, блесну вырезали из обычной столовой ложки. И даже самые осторожные рыбы охотно «отзывались» на такую приманку. Рыболовный комбайн, которым многие пользуются и сегодня, тоже придумка советского человека. Пружина, прочная леска, несколько поводков с крючками – и хороший улов карпа вам обеспечен.

«С рыбалкой у меня свои счеты, потому что мой отец был просто фанат этого дела. И когда ночью с субботы на воскресенье он бил ногой по кровати, я уже понимал, что мне предстоит сейчас подъем и выезд на рыбалку. И я полюбил это дело. Рыба – это не важно. Главное - общение. Этот костер, это воспоминания какие-то - какие-то вещи, о которых мы в повседневной жизни просто забываем», - объясняет музыкант Александр Маршал

На рыбалку иногда выезжали всей семьей. Муж ловил рыбу, жена ее чистила. А дети костер разжигали, чтоб сварить уху. Но вот так – по-семейному – советский человек проводил свой досуг не всегда.

Местом отдыха настоящих мужчин от опостылевшего быта был гараж. Там встречались, договаривались, судачили, ругались, мирились и – чего греха таить – выпивали. Стоило кому-то начать ремонт своей «ласточки», как сразу подтягивались соседи по гаражам. Стихийно возникал консилиум. Успешный ремонт почти всегда завершался парой победных кругов вокруг гаражей. Убедившись, что машина «на ходу», счастливый хозяин проставлялся.

Еще одной утехой советского человека были голубятни. В Москве их насчитывалось более двух тысяч. Свою роль в этом сыграл и Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который прошел в столице в 1957 году. Пабло Пикассо придумал его символ – голубя мира. На церемонии открытия решили выпустить в небо стаи птиц. Причем, накануне фестиваля москвичей призвали вырастить как можно больше голубей. С тех пор они и стали любимым досугом советского человека.

Пока мужчины пропадали в гаражах и на голубятнях, их жены тоже не скучали. Дома они шили, вязали, вышивали.

Первые навыки рукоделия девочки получали в школе на уроках труда. Сдвоенные 45-минутки проходили в кабинете, оборудованном швейными машинками, большим столом для раскроя и утюжки тканей. Шли от простого к сложному: сначала косынку, потом фартук, чуть позже – ночную рубашку. А дальше все, что угодно.

«Я обязана вот нашей школе советской тем, что я умею шить. И я шила себе очень много вещей, потому что жили мы очень скромно, и во многом я сама себя одевала», - рассказывает актриса Ольга Будина.

А у мальчишек массовыми были другие увлечения – радиотехника, моделирование.

Советскому человеку не нужно было искать, где научиться любому делу. К концу 80-х годов в стране работало без малого 4 тысячи дворцов и домов пионеров. Детские увлечения многим потом пригодились в жизни, а для кого-то и вовсе стали профессией. Но самое главное – советский человек с раннего возраста был приучен к труду. И немаловажную роль в этом сыграли дачи.

Днем рождения классической советской дачи принято считать 18 марта 1966 года. Тогда предприятиям стали выделять землю, разделенную на участки по 6 соток. Будущие дачники получили право возводить на этих сотках щитовые садовые домики летнего типа площадью от 12 до 25 квадратных метров - но не больше.

К счастливым обладателям шести соток наезжали их «бездачные» друзья. И тут же включались в работу. Дача для советского человека была не только романтикой, но и прозой жизни. Выращенные на своих шести сотках картошка, помидоры, лук, капуста спасали во времена дефицита.

© Борис Кауфман, РИА Новости

Но были и другие дачи, куда приезжали не столько работать, сколько отдыхать. Творческую и научную элиту шестью сотками власти не ограничивали. Что касается дач высшей партийной номенклатуры, то там речь об одном гектаре уже не шла. Их могло быть и семь. А квадратных метров в доме столько, что легко и заблудиться. Впрочем, всего этого советский человек не знал и был рад тому, что у него есть.

Власть стремилась контролировать досуг советского человека, предлагая ему массовые развлечения: аттракционы в парках, цирковые представления, походы в планетарий. Но люди с каждым годом все больше ценили свое -пусть маленькое, но такое важное - неподконтрольное приватное пространство и отдавали предпочтение общению с природой, с друзьям и творчеству.