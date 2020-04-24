Разгаданная тайна ВОВ: возле Крыма нашли потопленный 70 лет назад теплоход «Армения»

Возле крымского побережья обнаружили легендарный теплоход «Армения», затонувший более 70 лет назад. Сейчас судно скрывается глубоко под водой, но все его очертания хорошо просматриваются - угадывается каждый выступ.

При помощи роботов-водолазов специалисты дистанционно исследуют корпус старого корабля. Из операторской рубки виден весь процесс. В воду уже готовы опустить специальные устройства-манипуляторы, чтобы взять образцы с поверхности судна.

Гибель «Армении» - одна из крупнейших морских катастроф в истории: на теплоходе погибли все, кто был на борту. Пароход под Красным Крестом вывозил раненых из Крыма, был атакован немецкой авиацией и из-за сильного перегруза затонул почти моментально. Число жертв в разы больше, чем на «Титанике», - тысячи человек, но точную цифру не знают до сих пор.

Тайну гибели долго не могли раскрыть. Отрабатывались разные версии. И только теперь стало ясно, где именно лежит теплоход. Точные координаты знают только сами исследователи и съемочная группа «Звезды» - единственные из журналистов, кто участвовал в экспедиции по поиску.

Все детали пока держат в секрете. Впереди сложные подводные работы по изучению объекта на дне.