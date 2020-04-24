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Разгаданная тайна ВОВ: возле Крыма нашли потопленный 70 лет назад теплоход «Армения»

Виктория Косогляденко
17:16 24.04.2020
Гибель «Армении» - одна из крупнейших морских катастроф в истории: на теплоходе погибли все, кто был на борту.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Возле крымского побережья обнаружили легендарный теплоход «Армения», затонувший более 70 лет назад. Сейчас судно скрывается глубоко под водой, но все его очертания хорошо просматриваются - угадывается каждый выступ.

При помощи роботов-водолазов специалисты дистанционно исследуют корпус старого корабля. Из операторской рубки виден весь процесс. В воду уже готовы опустить специальные устройства-манипуляторы, чтобы взять образцы с поверхности судна.

Гибель «Армении» - одна из крупнейших морских катастроф в истории: на теплоходе погибли все, кто был на борту. Пароход под Красным Крестом вывозил раненых из Крыма, был атакован немецкой авиацией и из-за сильного перегруза затонул почти моментально. Число жертв в разы больше, чем на «Титанике», - тысячи человек, но точную цифру не знают до сих пор.

Тайну гибели долго не могли раскрыть. Отрабатывались разные версии. И только теперь стало ясно, где именно лежит теплоход. Точные координаты знают только сами исследователи и съемочная группа «Звезды» - единственные из журналистов, кто участвовал в экспедиции по поиску.

Все детали пока держат в секрете. Впереди сложные подводные работы по изучению объекта на дне.

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