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Осколки были даже в ботинках: последние минуты жизни красноармейца Мехтиева

Александр Пешков
14:52 24.04.2020
Спустя десятки лет после войны поисковикам удалось не только установить личность погибшего красноармейца, но и восстановить примерную картину его гибели. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Для поисковиков считается большой удачей найти награду. Дело в том, что жетоны красноармейцев сохраняются довольно редко, поэтому в большинстве случаев останки так и остаются неидентифицированными. А вот номерная награда почти на 100% позволяет понять, кто встретил в местах раскопок свой последний бой.

Орден Красного Знамени Бутаг Нухи-Оглы Мехтиева
© Объединение поисковых отрядов «Брянский фронт»
Орден Красного Знамени Бутаг Нухи-Оглы Мехтиева

И когда участники объединения поисковых отрядов «Брянский фронт» обнаружили орден Красного Знамени при раскопках недалеко от бывшего колхоза «Энергия», ими был направлен запрос в Министерство обороны.

Орден вместо медали

В наградных документах говорится, что орден принадлежал красноармейцу Бутаг Нухи-Оглы Мехтиеву, который получил его за проявленный героизм во время боя 16 марта 1943 года.

Орден Красного Знамени Бутаг Нухи-Оглы Мехтиева
© Объединение поисковых отрядов «Брянский фронт»
Орден Красного Знамени Бутаг Нухи-Оглы Мехтиева

«В боях за Липки Смоленской области 16 марта 1943 года (Мехтиев. – Прим. ред.) первый ворвался в траншею противника. Уничтожил пулеметный расчет и захватил немецкий пулемет, из которого преследовал отходящего противника. Отбил трофейным пулеметом контратаку противника. Достоин правительственной награды», - писал в представлении к награде командир 1322-го стрелкового полка подполковник Кусков.

Интересно, что подполковник представлял Мехтиева к награждению медалью «За отвагу», однако командир 413-й стрелковой дивизии генерал-майор А.Д. Терешков изменил представление на орден Красной Звезды, а Военный совет 50-й армии 30.04.1943 г. принял решение о награждении бойца орденом Боевого Красного Знамени.

Шесть контратак

В документах Минобороны есть также информация о последнем бое красноармейца.

Так, в журнале боевых действий 413-й стрелковой дивизии говорится, что противник подготовил на западном берегу реки Десны рядом с колхозом «Энергия» траншеи и подтянул подкрепление. Здесь были сосредоточены живая сила, артиллерия и танки.

Орден Красного Знамени Бутаг Нухи-Оглы Мехтиева
© Объединение поисковых отрядов «Брянский фронт»
Орден Красного Знамени Бутаг Нухи-Оглы Мехтиева

13 сентября 1943 года советские солдаты отразили шесть контратак, которые велись при поддержке трех танков и самоходок «Фердинанд». Всего в том бою погибло 68 советских солдат и было ранено 175. Однако Мехтиева среди погибших не оказалось: вплоть до 2019 года он числился пропавшим без вести.

Ложку разорвало пополам

Понять, что происходило в последние минуты жизни Мехтиева, поисковики смогли по его останкам.

«Это была мощная артподготовка. Осколки были в каске, в ботинках, в личных вещах солдата, в котелке. Ложка была разорвана на две части», - рассказал член поискового отряда «Поиск-Почеп» объединения поисковых отрядов «Брянский фронт» Андрей Жуков.

Останки Мехтиева были захоронены с воинскими почестями на центральном кладбище города Брянска 9 декабря прошлого года.
Проститься с солдатом приехали его родственники, которым в ходе мероприятия был передан орден Красного Знамени и его личные вещи.
В 2020 году герой увековечен в мультимедийной галерее Министерства обороны РФ «Дорога памяти».

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