Память в мраморе: о ком рассказывают барельефы на Саур-Могиле

Самая высокая точка Донецкого кряжа - высота 277,1. Или, как ее привыкли называть, Саур-Могила. До начала конфликта в Донбассе на ней стоял монумент в честь освобождения этой земли от немецко-фашистских захватчиков. На вершине холма была огромная стела, а на скатах холма - барельефы. Вокруг был разбит парк. Но в 2014 году памятник разрушили в ходе боевых действий, а к настоящему времени от монумента остались только барельефы.

Каждый из них посвящен вкладу в освобождение Донбасса пехоты, бронетанковых войск и авиации.

В барельефе, посвященном пехоте, увековечен реальный подвиг 17 бойцов 293-го гвардейского стрелкового полка под командованием лейтенанта Шевченко.

© Донецкий республиканский музей

В августе 1943 года во время операции по прорыву Миус-фронта перед советскими войсками стояла задача освободить несколько населенных пунктов и в том числе взять господствующую высоту 277,1. Немцы же успели отлично тут укрепиться. Командующий соединениями противника генерал фон Майнштейн должен был любой ценой удерживать Донбасс - для промышленности гитлеровской Германии это был стратегический район. Из-под Харькова перебросили две элитные танковые дивизии СС* - «Мертвая голова» и «Дас Райх». Немцы позаботились об укреплении этого рубежа: минные заграждения, бетонные доты и дзоты, пулеметные точки. Во что бы то ни стало враг хотел отомстить за поражение под Сталинградом.

С начала лета 1943 года, когда советские войска пошли на прорыв Миус-фронта, высота несколько раз переходила из рук в руки. И в ночь с 29 на 30 августа 17 бойцов 293-го гвардейского стрелкового полка совершили вылазку и установили красный флаг на вершине занятой немцами высоты. Герои смогли обойти три немецких патруля. Утром немцы пошли в наступление - у них был приказ выбить горстку солдат с высоты. 17 бойцов раз за разом отражали атаку. И вот смертельно оказался ранен лейтенант Шевченко. Из его рубашки бойцы сделали красный флаг, чтобы обозначить свое присутствие на высоте. Сутки продержались бойцы, дав возможность перегруппироваться советским войскам и пойти в наступление. 31 августа Саур-Могила окончательно перешла под контроль советских войск.

Посмертно лейтенант Шевченко получил орден Красного Знамени. К аналогичной награде был представлен и старшина Веремеев.

© "Память народа"

После нескольких поражений на разных участках фронта, в том числе и под Саур-Могилой, генерал фон Майнштейн 31 августа получил приказ от Гитлера отступить из Донбасса. Германская армия спешно начала отведение войск. И уже через неделю, 8 сентября, Красная армия освободила город Сталино, ныне Донецк.

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