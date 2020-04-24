Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Память в мраморе: о ком рассказывают барельефы на Саур-Могиле

Александра Звягина
14:35 24.04.2020
Зачастую мы проходим мимо памятников героям войны и даже не знаем, за какой подвиг того или иного человека увековечили в камне или бронзе. Телеканал «Звезда» запускает проект, рассказывающий о людях, чей героизм вдохновил скульпторов. 
Память в мраморе: о ком рассказывают барельефы на Саур-Могиле
© Фото: Жирохов Михаил Александрович, commons.wikimedia.org

Самая высокая точка Донецкого кряжа - высота 277,1. Или, как ее привыкли называть, Саур-Могила. До начала конфликта в Донбассе на ней стоял монумент в честь освобождения этой земли от немецко-фашистских захватчиков.  На вершине холма была огромная стела, а на скатах холма - барельефы. Вокруг был разбит парк. Но в 2014 году памятник разрушили в ходе боевых действий, а к настоящему времени от монумента остались только барельефы. 

Каждый из них посвящен вкладу в освобождение Донбасса пехоты, бронетанковых войск и авиации. 

В барельефе, посвященном пехоте, увековечен реальный подвиг 17 бойцов 293-го гвардейского стрелкового полка под командованием лейтенанта Шевченко. 

© Донецкий республиканский музей

В августе 1943 года во время операции по прорыву Миус-фронта перед советскими войсками стояла задача освободить несколько населенных пунктов и в том числе взять господствующую высоту 277,1. Немцы же успели отлично тут укрепиться. Командующий соединениями противника генерал фон Майнштейн должен был любой ценой удерживать Донбасс - для промышленности гитлеровской Германии это был стратегический район. Из-под Харькова перебросили две элитные танковые дивизии СС* - «Мертвая голова» и «Дас Райх». Немцы позаботились об укреплении этого рубежа: минные заграждения, бетонные доты и дзоты, пулеметные точки. Во что бы то ни стало враг хотел отомстить за поражение под Сталинградом. 

С начала лета 1943 года, когда советские войска пошли на прорыв Миус-фронта, высота несколько раз переходила из рук в руки. И в ночь с 29 на 30 августа 17 бойцов 293-го гвардейского стрелкового полка совершили вылазку и установили красный флаг на вершине занятой немцами высоты. Герои смогли обойти три немецких патруля. Утром немцы пошли в наступление - у них был приказ выбить горстку солдат с высоты. 17 бойцов раз за разом отражали атаку. И вот смертельно оказался ранен лейтенант Шевченко. Из его рубашки бойцы сделали красный флаг, чтобы обозначить свое присутствие на высоте. Сутки продержались бойцы, дав возможность перегруппироваться советским войскам и пойти в наступление. 31 августа Саур-Могила окончательно перешла под контроль советских войск.

Посмертно лейтенант Шевченко получил орден Красного Знамени. К аналогичной награде был представлен и старшина Веремеев.

© "Память народа"

После нескольких поражений на разных участках фронта, в том числе и под Саур-Могилой, генерал фон Майнштейн 31 августа получил приказ от Гитлера отступить из Донбасса. Германская армия спешно начала отведение войск. И уже через неделю, 8 сентября, Красная армия освободила город Сталино, ныне Донецк.

* Организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.04.2020, 18:23
Собянин: Москва пока не вышла на плато по коронавирусу
Дата24.04.2020, 08:20
Марш-бросок в 400 километров: российские военнослужащие прибыли в Белград для помощи в борьбе с Covid-19
Дата23.04.2020, 16:45
UEFA оставил название Евро-2020 для перенесенного на 2021 год чемпионата Европы
Дата23.04.2020, 18:59
Передача обновленных «Белых лебедей» ВКС России: кадры из Казани
Дата22.04.2020, 12:11
Подполковник, который не кланялся пулям: как Михаил Диасамидзе повлиял на исход битвы за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:45 В стране и мире
Путин сравнил ситуацию из-за коронавируса с финансовым кризисом 2008-2009
15:23 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала участника экстремистской группировки в Дагестане: видео
15:16 Армия
Видео
Отслуживших в Армении военных РФ проверили на коронавирус перед отправкой домой
15:11 В стране и мире
Грузия пригрозила отозвать посла в Киеве в случае назначения Саакашвили вице-премьером
15:00 В стране и мире
ЦБ снизил ключевую ставку из-за коронавируса до 5,5%
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы новые нетипичные симптомы коронавируса
Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса
«Жизнь в городе-призраке»: Rolling Stones выпустила песню впервые за 8 лет
Российские банки рассказали о новых трюках мошенников на фоне пандемии COVID-19
В РАН объяснили слухи об искусственном происхождении коронавируса
Ученый раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.