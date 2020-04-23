Минобороны опубликует информацию обо всех участниках Великой Отечественной после 9 мая

Министерство обороны РФ опубликует информацию обо всех участниках Великой Отечественной войны после 9 мая. Об этом сообщил замначальника управления российского военного ведомства по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

«Сейчас настало то благодатное время, которое позволит нам наконец-то разобрать результаты старых поисковых экспедиций, которые пылятся на полках, проверить информацию по банкам данных Министерства обороны, которые мы регулярно пополняем и которые после 9 мая будут содержать информацию обо всех участниках Великой Отечественной войны. Это более 34 миллионов солдат и офицеров, которые участвовали в Великой Отечественной войне и не только погибли, отдав за Родину самое дорогое, что у них было - свою жизнь, но и вернулись победителями», - сказал Таранов, выступая на вебинаре «Открытие всероссийской акции «Вахта памяти».

Напомним, Министерство обороны РФ реализует масштабный проект «Дорога памяти», призванный увековечить память всех, кто сражался на передовой в годы Великой Отечественной. Собранные материалы будут размещены в одноименной мультигалерее, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ.

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, его жизни, загрузить фотографии, сканы фронтовых писем, документы и другую информацию.

В середине марта военкомат Подмосковья оцифровал документы, касающиеся событий военных лет в рамках проекта «Дорога памяти». Переведены в электронный вид документы более 671 тысячи солдат и офицеров. Оцифровывались учетные карточки, наградные листы, фотографии, фронтовые письма, биографические данные, перечни наград.