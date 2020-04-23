Обнародованы имена организаторов финских концлагерей в Карелии в годы войны

Названы имена 24 человек - ответственных за организацию убийств мирных граждан в финских концлагерях, расположенных на территории советской Карелии во времена Великой Отечественной войны. Данные приведены в справке народного комиссара государственной безопасности Карело-Финской ССР Михаила Баскакова от 3 июля 1943 года, сообщает РИА Новости.

В справке перечислены имена руководящего состава и непосредственных исполнителей. Все они названы «конкретными виновниками порабощения советских людей, организаторами грабежей, произвола и зверств на временно оккупированной территории».

Среди высокопоставленных чинов указан командующий военным управлением Восточной Карелии подполковник Котилайнен, его помощник подполковник Рагнар Нордстрем, начальник штаба подполковник Куусила, начальники округов подполковники Сихвонен, Вясянен и Палохеймо. Непосредственными исполнителями убийств мирных граждан названы: комендант Петрозаводского концлагеря Валентин Микс, помощник начальника Святозерского концлагеря младший сержант Полевой.

Впервые управление ФСБ по Республике Карелия обнародовало документы о финских концлагерях осенью прошлого года. Сообщалось, что в военное время на территории Петрозаводска были организовано шесть лагерей. В документах была представлена информация о нечеловеческих условиях содержания узников, показания свидетелей и многое другое.

После обнародования данной информации, МИД Финляндии запросило у ФСБ РФ доступ к рассекреченным историческим документам и предложили продолжить существующее сотрудничество по работающим каналам.