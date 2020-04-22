В РФ прокомментировали замалчивание роли Красной армии в освобождении концлагеря Заксенхаузен

Попытки отдельных стран принизить роль Красной армии во Второй мировой войне и вклад СССР в Победу над нацизмом лживы и ведут к утрате доверия, говорится в совместном заявлении председателя Российского исторического общества (РИО) Сергея Нарышкина и председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, посвященном 75-летию освобождения концлагеря Заксенхаузен.

В заявлении говорится, что европейские элиты продолжают прямо и грубо искажать историю Второй мировой войны. Об этом свидетельствует то, что представители РФ не были приглашены на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения солдатами Красной армии нацистского концентрационного лагеря Заксенхаузен. Отмечается, что в онлайн-режиме состоялась дискуссия, посвященная трагическим событиям тех лет, однако в докладах спикеров замалчивалась роль СССР в них.

«В многочисленных выступлениях высокопоставленных гостей, за исключением Премьер-министра Федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, отсутствовали даже минимальные упоминания о том, что концлагерь Заксенхаузен освобождался именно частями Красной армии», - добавили Нарышкин и Мединский.

В РВИО и РИО добавили, что высоко ценят усилия европейских ученых, общественных деятелей и лидеров антифашистских организаций, которые сохраняют подлинную историческую память.

Концлагерь Заксенхаузен был освобожден 22 апреля 1945 года солдатами Красной Армии и Войска Польского. На тот момент там находились около трех тысяч узников. За все время существования лагеря с 1936 года через его застенки прошли более 200 тысяч человек. Были казнены или умерли от пыток и истощения около 50 тысяч человек. Осенью 1941 года в Заксенхаузене были расстреляны 13 тысяч советских военнопленных.