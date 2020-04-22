Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Подполковник, который не кланялся пулям: как Михаил Диасамидзе повлиял на исход битвы за Сталинград

Лина Давыдова
Игорь Свеженцев
12:11 22.04.2020
В течение шести дней боев под Сталинградом полк Михаила Диасамидзе выдержал напор 30 пехотных и танковых атак группы армий «Дон» генерал-фельдмаршала Манштейна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Яков Рюмкин, РИА Новости
Легенды армии. Михаил Диасамидзе

В июне 1942 года немцы прорвали оборону советских войск и вышли в Большую излучину Дона, взяли Воронеж, захватили Ростов-на-Дону. Форсировав Дон в его нижнем течении, двумя гигантскими клиньями устремились в сторону Кавказа и на Сталинград. Ситуация была близка к катастрофе.

Именно тогда из Приморья под Сталинград прибыла 87-я стрелковая дивизия, в состав которой входил 1378-й полк Михаила Диасамидзе.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

После выгрузки на железнодорожной станции приморцев ждал форсированный марш к переднему краю по голой степи под непрерывными ударами вражеской авиации. Диасамидзе понял: колонны его полка, в которых кроме автомашин сотни орудийных повозок, станут просто легкой мишенью. Между тем небо уже закрыла черная туча фашистских бомбардировщиков и штурмовиков.

Первые секунды он с ужасом смотрел на эту надвигающуюся армаду. Но у Диасамидзе созрело необычное решение. Он дал команду разбежаться всем по степи, а после окончания бомбежки собраться в заранее условленном месте. Об этом эпизоде в программе «Легенды армии» вспоминает дочь Михаила Диасамидзе Маргарита Литвинова.

«Он нарушил устав и разрешил всем идти самостоятельно.  А сверху-то летят самолеты. Он дошел до места и опоздал. Ему говорят: "Что, расстрел?" А он отвечает: "Расстреливайте. Зато у меня все живые!"».

Расстреливать его конечно же не стали. Из трех тысяч человек личного состава Диасамидзе потерял всего шесть человек ранеными, в то время как другие полки, шедшие колоннами, добрались изрядно поредевшими. Более того, уже в первых боях стало ясно: подчиненные подполковника хорошо подготовлены и ведут себя не хуже опытных, обстрелянных подразделений.

Боевое крещение 1378-й полк принял у хуторов Кузьмичи, Городище и Разгуляевка. Подполковника Диасамидзе видели на самых трудных участках обороны, и в контратаках он не кланялся пулям. Затем последовали тяжелые схватки у станции Котлубань и у станицы Большие Россошки. Позже вместе с другими соединениями 87-я стрелковая дивизия под беспрерывными обстрелами и бомбежками захватила и удерживала позиции на Мамаевом кургане - главной высоте страны.

В декабре 1942 года в окрестностях железнодорожной станции Ленинск 1378-й полк Михаила Диасамидзе шел по заснеженной, продуваемой морозными ветрами степи наперерез гитлеровской танковой армаде. Силы были явно неравны, но выбора у советского командования в тот момент просто не оказалось. Накануне фашисты бросили под Сталинград группу армий «Дон» во главе с генерал-фельдмаршалом Манштейном, чтобы деблокировать окруженную советскими войсками 330-тысячную группировку генерала Паулюса.

«Гитлер, спасая свою армию, направил для деблокады армию Манштейна с современнейшими тяжелыми танками. Он считал, что таким образом можно решить судьбу армии Паулюса», - рассказывает сын Маршала Советского Союза Александра Василевского Игорь Василевский.

Главный удар наносила группа генерала Гота. Она насчитывала больше 400 танков и штурмовых орудий. Манштейн нанес один удар по кратчайшему пути на Сталинград - в районе станицы Нижне-Чирской. Но он оказался отвлекающим. Однако советское командование разгадало хитрость слишком поздно. На деле группа армий «Дон» сконцентрировала свои силы на Котельниковском направлении и двигалась на северо-восток вдоль железной дороги Тихорецк - Сталинград. Соединение с группировкой Паулюса планировалось юго-западнее станции Тундутово.

Судьба Сталинграда повисла на волоске. Нужно было срочно любой ценой преградить путь танкам Манштейна. К месту вражеского прорыва в числе других войск была направлена 87-я стрелковая дивизия. Из места переформирования в городе Камышин дивизию по железной дороге перебросили на станцию Ленинск. Отсюда полки, перейдя Волгу, двинулись маршем. По дорогам им предстояло в сильные морозы пройти 250 километров. Но Диасамидзе принял решение идти напрямую, чтобы сократить расстояние.

Выйдя к поселку Верхне-Кумскому 14 декабря, части 4-го механизированного корпуса с северо-запада, а 1378-й стрелковый полк Михаила Диасамидзе и 55-й танковый полк Ази Асланова - с юго-востока охватили хутор и внезапно атаковали удерживавших его гитлеровцев.

Хутор был взят 15 декабря. Теперь предстояло превратить его в серьезный узел обороны и не допустить прорыва противника через Верхне-Кумский на север, к Сталинграду.

Утром 17 декабря 1942 года у поселка Верхне-Кумский показалась немецкая разведка на мотоциклах. Рассредоточившись, они двигались и по дороге, и по степи. Но вдруг один мотоцикл перевернулся, за ним - другой, третий. Гитлеровцы падали в снег без единого выстрела.

Оказалось, по приказу Диасамидзе советские разведчики на участках предполагаемого движения врага натянули стальную проволоку. Военная хитрость комполка сработала: те из фашистов, кто уцелел, ничего не понимая, умчались прочь. Разобраться, что за средства поражения применили русские, сколько их обороняет хутор, не удалось. Однако бой только начинался. Вслед за мотоциклами на поле боя двинулись танки. Их было больше 60.

Полку был придан артиллерийский дивизион 1058-го артполка - полтора десятка пушек. Диасамидзе приказал открыть огонь по головному танку и замыкающим, чтобы преградить пути отхода.

Подбитый головной танк перегородил путь другим машинам. Вскоре запылали еще две. Но к хутору продолжали подтягиваться колонны танков, за ними двигалась мотопехота.

В воздухе появились немецкие самолеты. Волны пикирующих бомбардировщиков накатывали одна за другой. Всего за время боев за хутор Верхне-Кумский немцы сбросили на позиции полка около 8 000 бомб.

А 18 декабря 1942 года наступил пятый день ожесточенных схваток у Верхне-Кумского. В полку знали: к ним на помощь спешит 2-я гвардейская армия Малиновского. Подполковнику Диасамидзе было ясно: любой ценой надо удержаться еще хотя бы сутки.

Полк занял круговую оборону, подбитые немецкие танки наши бойцы использовали как огневые точки. Подполковника Диасамидзе беспокоил участок на высоте 137,2, его обороняли остатки батальона под командованием старшего лейтенанта Наумова - 24 человека. Оставив за себя на командном пункте начальника штаба полка, он перебежками добрался до батальона и передал свой последний резерв - взвод противотанковых ружей.

Вскоре высоту атаковали 80 танков. 18 из них советские бойцы сумели уничтожить. Все погибли, не сдав своей позиции. К исходу дня ударом танкового полка Асланова прорвавшийся враг был отброшен.

Во второй половине дня того же числа на имя подполковников Диасамидзе и Асланова поступила телеграмма Верховного главнокомандующего:

«Горжусь вашей упорной борьбой. Ни шагу назад! Отличившихся бойцов и командиров представить к правительственным наградам. Сталин».

Это был единственный случай, когда телеграмма из Ставки адресовалась непосредственно командирам полков во время боя.

Тем временем напряжение схваток у Верхне-Кумского возрастало. Гитлеровцы, не считаясь с потерями, вводили в бой новые силы. Атаки следовали одна за другой. 1378-й стрелковый полк уничтожил больше 40 немецких танков, 26 бронемашин, около 100 грузовиков и до двух батальонов пехоты. Отражать бешеный натиск врага приходилось и лично командиру: когда к командному пункту прорвался немецкий танк, Михаил Диасамидзе подбил его гранатой. Один из его помощников был ранен, второй убит. Сам Диасамидзе тоже получил ранения. Но и тогда он не покинул поле боя. Немецкие танки надвигались прямо на командный пункт, и тогда Михаил Диасамидзе вызвал огонь артиллерии на себя.  Он чудом остался жив. Атаку удалось отбить. Она была последней, затем бой был окончен.

Ранения Диасамидзе были настолько тяжелы, что поначалу врачи заявили: подполковник не выживет. Правую ногу, на которой уже начиналась гангрена, должны были ампутировать, но хирург полевого госпиталя, который хорошо знал Диасамидзе, сделал невозможное и сумел ее сохранить. Михаила Степановича направили сначала в госпиталь в Красноармейск, а потом на излечение в Саратов.

В 1945 году, будучи заместителем командира 342-й стрелковой дивизии (2-го формирования) 87-го стрелкового корпуса, он принимал участие в Маньчжурской стратегической наступательной операции, затем - в десантной операции на Южном Сахалине. После войны Михаил Диасамидзе продолжил службу в Советской армии.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В мае 1973 года, накануне празднования Дня Победы, Михаил Диасамидзе, как-то неловко повернулся и почувствовал странную боль на месте старой раны в плече. Родные настояли на обследовании. Рентген показал наличие постороннего предмета. 9 мая врачи извлекли немецкую пулю из его плеча. Старый солдат проходил с ней 30 лет. Михаил Диасамидзе прожил еще долго. Он ушел из жизни 3 июня 1992 года.

Жизни и подвигам Героя Советского Союза посвящен новый выпуск программы «Легенды армии». Он доступен на сайте телеканала «Звезда», а также на платформе SMART.TV.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.04.2020, 08:42
В Минобрнауки РФ назвали сроки начала приемной компании в ВУЗах
Дата22.04.2020, 06:45
Огневая карусель: кадры стрельб мотострелков и артиллеристов ЦВО под Оренбургом
Дата21.04.2020, 17:21
UEFA настоятельно рекомендовал лигам завершить сезон
Дата21.04.2020, 17:53
Новейшие машины разведки комплекса «Гибка-С» поступят в войска в следующем году
Дата22.04.2020, 12:11
Подполковник, который не кланялся пулям: как Михаил Диасамидзе повлиял на исход битвы за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:26 В стране и мире
Мишустин поручил создать региональные спецбригады по оперативной помощи заразившимся коронавирусом
13:26 Вопросы истории
В РФ прокомментировали замалчивание роли Красной армии в освобождении концлагеря Заксенхаузен
13:05 В стране и мире
В Сети опубликовали справку с диагнозом Заворотнюк
12:44 В стране и мире
Путин отменил НДФЛ с выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом
12:37 В стране и мире
В Гидрометцентре объяснили аномальное похолодание в Москве
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Сети опубликовали справку с диагнозом Заворотнюк
Ученый раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру
Прожившие 56 лет вместе супруги вылечились от коронавируса в один день
Смертельный фастфуд: чем опасно неправильное питание в условиях пандемии
Видео
Взрыв и пламя: мощный пожар на химзаводе в Китае попал на видео
«В груди песок»: переболевшие коронавирусом пациенты рассказали о своих симптомах
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.