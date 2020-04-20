В СКР начали проверку преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны

В Следственном комитете России проверят обстоятельства преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны. По данным ведомства, проверка инициирована по факту геноцида мирного населения региона по статье 357 Уголовного кодекса РФ.

«По свидетельствам узников концлагерей, условия проживания, а также нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер, в результате чего за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети», - рассказали в СКР.

Следователи дадут правовую оценку после полноценного изучения всех рассекреченных материалов. Как заявили в ведомстве, «каждое деяние, основанное на преступных идеях расового превосходства и человеконенавистничества, даже по прошествии десятков лет, не должно оставаться безнаказанным».

Ранее в СКР возбудили уголовное дело об убийстве эсэсовцами более 30 тысяч ростовчан в 1942-1943 годах. Во время оккупации города Шахты Ростовской области военнослужащие службы безопасности на постоянной основе массово арестовывали советских граждан. Затем их вывозили в район шахты имени Красина и расстреливали.