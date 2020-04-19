«Пули свистели со всех сторон»: дочь маршала Бирюзова о том, как ее отец пробивался через окружение во время Войны

Ольга Бирюзова, дочь маршала Сергея Бирюзова, поделилась воспоминаниями отца о том, что Великая Отечественная война была для него самым тяжелым временем.

Сергей Бирюзов начал войну генерал-майором в 36 лет. Он был командиром 132-й стрелковой дивизии, которая была переброшена в Белоруссию.

Тогда, вспоминает Ольга, приходилось неимоверными усилиями вести боевые действия и сдерживать противника. Поэтому дивизия, в которой был ее отец, три раза попадала в окружение. Дивизия входила в 13-ю армию, и маршал Бирюзов получил приказ пробиваться через кольцо окружения самостоятельно, потому что армия оказать поддержку не могла.

«Как рассказывал один ветеран, с которым я сама разговаривала, как-то залегли они на картофельное поле,. Голову поднять было невозможно. Пули свистели со всех сторон. Солнце уже село, были сумерки и (ветеран - прим. ред.) говорит: "Смотрим, поднимается высокая фигура, с автоматом наперевес, с перевязанной головой. Да это наш комдив! И мы за ним волной, то есть такой лавиной, нас было не остановить"», - рассказала Ольга Бирюзова.

Во время этого прорыва маршал Советского Союза Сергей Бирюзов был тяжело ранен. Его ноги были перебиты, и он уже в лежачем положении в повозке руководил прорывом до самого соединения с 13-й армией.

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