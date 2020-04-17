На грани жизни и смерти: как экипаж российских космонавтов пережил десятки аварий за один полет

История пилотируемой космонавтики знает множество аварий и чрезвычайных происшествий. При разных обстоятельствах погибли 18 человек, среди которых были и советские космонавты, и американские астронавты.

Трагедии происходили в основном в атмосфере Земли, при разрушении или пожаре космических кораблей. Но одна из крупнейших аварий произошла на станции «Мир», более чем в 350 километрах от Земли, когда на борту находился экипаж 23-й экспедиции в составе командира Василия Циблиева и бортинженера Александра Лазуткина. На кону были судьба станции и жизни космонавтов.

© NASA

С самого начала экипаж преследовали аварии. Старт транспортного корабля «Союз ТМ-25» 10 февраля 1997 года стал первым полетом Лазуткина, но с самого начала экипаж преследовали неудачи. Впоследствии журналисты окрестили полет «экспедицией смертников».

Первая авария на станции произошла 23 февраля 1997 года. Экипаж закончил сеанс связи с ЦУП-ом и готовился отметить День защитника Отечества. Ни командир экспедиции, ни бортинженер тогда еще не знали: спать им этой ночью не придется.

Вместе с ними на «Мире» также находились члены 22-й экспедиции: командир станции Валерий Корзун и Александр Калери, а также американский астронавт Джерри Линенджер и немец Райнхольд Эвальд. Когда на станции находятся одновременно много людей, для свободного дыхания используются специальные кислородные шашки. Одну из них запустил в тот вечер Лазуткин, и именно она стала причиной чрезвычайной ситуации.

«Я разворачиваюсь к этой шашке и наблюдаю такую картину: сверху выход установки, через который осуществлялась подача кислорода, он как труба был и закрыт специальным фильтром; я смотрю на него, а у него там какие-то искорки появляются, он тут сгорел, тут сгорел, тут сгорел - а потом пламя пошло», - вспоминает Лазуткин.

Вся станция наполнилась ядовитым дымом, стало нечем дышать. Из-за угрозы распространения пожара бортинженеры Лазуткин и Калери начали готовить космические модули станции к возможному покиданию «Мира». Они обнаружили, что один модуль отрезан огнем, и в нем слишком много дыма - улететь на нем стало невозможно. Значит, из шести человек спастись могли только трое.

Сеанс экстренной связи не дал особенных результатов: ЦУП слышал космонавтов, но не наоборот. Корзун доложил о сильной задымленности, и услышал в ответ только последние секунды послания с Земли: «Мы приняли информацию, действия ваши одобряем, действуйте по ситуации», и на этом связь кончилась.

Через некоторое время космонавтам удалось локализовать возгорание. Родственники космонавтов узнали о пожаре только на следующий день. Супруга Александра Лазуткина Людмила три с половиной месяца не могла поговорить с мужем – чрезвычайное происшествие на станции исключает любое общение с родственниками - все время принадлежит специалистам. Лишь ближе к лету между ними состоялся долгожданный сеанс видеосвязи.

«Я помню вот это ощущение какой-то потерянности, что я не знаю, что сказать, я только смотрю на него, и главное чтобы не плакать, потому что это умилительная сцена, когда ты видишь своего любимого человека на экране телевизора, а он совершенно изменившийся, он другой. Ты начинаешь замечать какие-то вещи, что вот и часы-то как-то плавают вокруг руки, и похудел очень сильно, и волосы дыбом стоят, и глаза отечные», - вспоминает Людмила Лазуткина.

Однако главные опасности все еще оставались впереди. 25 июня 1997 года космический грузовик «Прогресс» пробил один из модулей станции «Мир». Стыковка, которая должна была произойти в телеоператорном ручном режиме, не состоялась из-за вышедшего из-под контроля грузового корабля.

«Командир делал все, чтобы увести этот корабль, вот где-то с расстояния в километр он уже понимал, что происходит что-то ненормальное и все время нажимал на тормоз», - рассказывает Лазуткин.

По изображению, показавшемуся на специальном мониторе, космонавтам стало ясно, что «Прогресс» двигался явно быстрее, чем предписывала инструкция. Лазуткин, Циблиев и находившийся с ними астронавт NASA Майкл Фоул почувствовали удар, вслед за которым наступила тишина. Потом сразу же сработала сирена. Началась разгерметизация.

Лазуткин слышит, как Циблиев доложил на Землю: «Корабль увести не смог, он врезался в модуль, в нем образовалась пробоина, разгерметизация». Закончив сеанс связи, командир с тревогой сообщил бортинженеру: «Саша, давление снижается с каждой секундой».

© NASA

Помимо «Спектра» к «Миру» пристыкован модуль «Союз ТМ-25», на котором можно экстренно эвакуироваться. Циблиев поручает Лазуткину подготовить его к отделению от станции, но перед этим Александр решается на отчаянный шаг: чтобы спасти «Мир», он голыми руками перерезает электронные кабели, которыми поврежденный модуль соединялся со станцией. Бортинженер прекрасно понимал: одно неосторожное движение означало бы верную смерть.

«Думаю, если я сейчас ногами упрусь в металлический корпус станции, то ток пойдет через меня, он убьет», - вспоминает Лазуткин.

Командир Василий Циблиев впоследствии вспоминал, что видел, как от кабелей посыпались искры. Несмотря на это, бортинженеру удается отделить поврежденный модуль от станции, ценой сильнейших ожогов на руках. Экипажу станции оставалось 15 минут до полной разгерметизации.

Циблиев, взяв управление «Прогрессом» на себя, увел его от станции. «Спектр» так и остался отрезанным от «Мира» до конца экспедиции.

«Мы выходили из таких ситуаций, из которых в принципе никто еще никогда не выходил. Есть такое определение, "расчетная нештатная ситуация". В ней написано все, что можно делать. А есть нерасчетная - вот это были нерасчетные нештатные ситуации», - рассказывал позже командир экспедиции.

Циблиев и Лазуткин были сильно истощены и измотаны. Между пожаром и разгерметизацией космонавтам пришлось больше месяца работать в опасных для жизни условиях - сломалась установка по производству кислорода. После долгих совещаний Земля дала добро на использование злополучных кислородных шашек, одна из которых спровоцировала предшествующий аварии пожар на станции. Как только была решена проблема с кислородом, на станции начала непрерывно расти температура. По сработавшим датчикам, на Земле поняли: проблема в системе охлаждения, работающая с помощью ядовитого этиленгликоля. Беды космонавтов все не кончались.

Какие еще аварии произошли с российскими космонавтами во время их полета? Почему во время тренировки в вакуумном костюме кардиограмма Лазуткина начала показывать прямую линию? Сколько всего нештатных ситуаций произошло за время экспедиции и что случилось с космонавтами при возвращении на Землю? Смотрите в новом выпуске программы «Легенды космоса» на телеканале «Звезда», а также на платформе SMART.TV.