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Опубликовано донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера

Светлана Головина
08:18 16.04.2020
Отмечается, что в документе приведены данные контрразведки «СМЕРШ».
Опубликовано донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера
© Фото: Knorr, Hirth, Globallookpress

Донесение маршала Георгия Жукова лидеру СССР Иосифу Сталину о самоубийстве Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса от 3 мая 1945 года было опубликовано Российским военно-историческим обществом (РВИО).

Отмечается, что в нем приводятся данные контрразведки «СМЕРШ», которые были получены от задержанных - личного повара Геббельса Вильгельма Ланге и начальника гаража Шнайдера.

По их словам, Гитлер покончил с собой 30 апреля, а Геббельс и его жена - 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом.

«При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых Ланге и Шнайдер сразу же опознали Геббельса и его жену», - доложил Жуков Сталину.

При обнаружении тел никаких личных документов обнаружено не было. Чтобы подтвердить полученные данные утром 3 мая тела показали пяти пленным генералам и провели анализ умерших.

Помимо донесения РВИО опубликовало несколько десятков документов, посвященных Берлинской операции.

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