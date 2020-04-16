Опубликовано донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера

Донесение маршала Георгия Жукова лидеру СССР Иосифу Сталину о самоубийстве Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса от 3 мая 1945 года было опубликовано Российским военно-историческим обществом (РВИО).

Отмечается, что в нем приводятся данные контрразведки «СМЕРШ», которые были получены от задержанных - личного повара Геббельса Вильгельма Ланге и начальника гаража Шнайдера.



По их словам, Гитлер покончил с собой 30 апреля, а Геббельс и его жена - 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом.

«При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых Ланге и Шнайдер сразу же опознали Геббельса и его жену», - доложил Жуков Сталину.

При обнаружении тел никаких личных документов обнаружено не было. Чтобы подтвердить полученные данные утром 3 мая тела показали пяти пленным генералам и провели анализ умерших.



Помимо донесения РВИО опубликовало несколько десятков документов, посвященных Берлинской операции.