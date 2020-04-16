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История сопротивления: как произошло восстание узников Бухенвальда

Андрей Аркадьев
Игорь Балдин
19:38 16.04.2020
11 апреля 1945 года, когда к лагерю подошли американские войска, заключенные воспользовались отступлением частей СС и подняли восстание.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michael Reichel dpa, Globallookpress

В апреле 1945 года, 75 лет назад американской армией был освобожден лагерь смерти - Бухенвальд. Нацисты истребили там тысячи человек. Среди них были советские военнопленные и жители оккупированных областей. Красноармейцы организовали восстание в лагере за два дня до подхода союзников.

Надпись «Каждому свое» у ворот Бухенвальда - одно из первых детских воспоминаний бывшего узника Валентина Ракова. Когда он вспоминает те дни, перед его глазами проносятся горы трупов, круглосуточный смрад труб крематориев и вагонетки с углем, которые толкали они - 5-6-летние узники.

«Сперва меня били. Потом – маму били», - рассказал Раков.

Мальчика избивали только за то, что он без спроса взял лампочку – в бараке не было света. Они с матерью остались живы, и по меркам Бухенвальда это уже чудо, ведь жизнь там ничего не стоила. За семь лет существования лагеря фашисты сожгли в крематориях 56 тысяч русских, поляков, чехов и евреев.

«Было холодно. На нарах лежали пластами. Есть давали один-два раза в день. Все время хотелось есть», - вспоминает Раков.

Бухенвальдстал одним из главных символов нацистских зверств. Там Ильза Кох – жена коменданта – делала сувениры из человеческой кожи. Особенно ей нравились абажуры. Там надзиратели отчитывались о количестве людей, пущенных на мыло – это производство Третьем Рейхе поставили на конвейер.

«Когда я зашел в ворота, я увидел тех, кого бы я назвал ходячими мертвецами. У этих людей были лица скелетов, глубоко запавшие глаза. Они передвигались, держась друг за друга, чтобы не упасть. А у стены было много детской одежды. Дети там обычно не выживали», -  рассказал ветеран армии США, участник освобождения Бухенвальда Леон Басс.

Мы пообщались с человеком, который не только своими глазами видел надзирателей Бухенвальда, но и участвовал в процессе над ними. Бен Ференц – последний из ныне живущих прокуроров Нюрнбергского трибунала.

«Те, кто совершал все эти преступления, часто были хорошо образованными, высокопоставленными людьми. У меня на скамье подсудимых были генералы СС. И они считали себя не преступниками, а патриотами, которые делали все, что необходимо для своей страны. А необходимо было убить всех славян, коммунистов и евреев», - пояснил он.

Отощавшие узники находили силы, а главное смелость для борьбы. Они организовали в Бухенвальде подполье и спланировали восстание. Весной 1945 во время наступления американских войск, нацисты решили эвакуировать лагерь. Когда часть эсэсовской охраны сняли, прозвучал сигнал к бою.

«Около полудня зазвучала сирена. И заключенные ринулись с оружием, разоружили охрану и ринулись в бой. К 15 часам все было кончено, лагерь освободили. И во главе были советские люди», - рассказал директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Восстание готовили не один месяц. Из подручных материалов советские узники смогли собрать винтовки и самодельные гранаты. Оружие прятали в тайниках в разных концах лагеря. И к тому времени, как американские войска пришли освобождать Бухенвальд, он уже был под контролем заключенных. Слабые телом, но сильные духом они не могли проиграть в этой схватке.

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