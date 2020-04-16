«Те, кто брал Берлин»: опубликованы рассекреченные документы о начале решающей битвы Великой Отечественной войны

К 75-летию начала Берлинской стратегической наступательной операции опубликованы документы Центрального архива Министерства обороны РФ, свидетельствующие о последней решающей битве Великой Отечественной войны, положившей конец нацистскому рейху.

Настоящая подборка включает рассекреченные документы частей и соединений 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, свидетельствующие о последней решающей битве Великой Отечественной войны, положившей конец нацистскому рейху.

© Минобороны России

В документах представлены подлинные боевые донесения, карты, резолюции и подписи представителей советского военного командования – от командира дивизии до Верховного Главнокомандующего.

© Минобороны России

Особый интерес представляет боевое донесение командира 70-го стрелкового корпуса генерал-майора Переверткина Военному совету 3-й ударной армии, в котором уже 9 мая 1945 подчеркивается статус штурмового красного флага 150-й стрелковой дивизии, водруженного М.А. Егоровым, М.В. Кантария и А.П. Берестом над Рейхстагом, как Знамени Победы. В другом документе указаны фамилии знаменосцев из еще одной группы, которым также удалось установить свой штурмовой флаг на здании германского парламента.

«Мужество и героизм солдат и офицеров Красной Армии во время штурма, как говорили тогда, логова нацистского зверя - Берлина не должны предаваться забвению и документы являются вечными свидетелями их подвига», - отметил научный директор РВИО Михаил Мягков.

Работа Российского военно-исторического общества по публикации документов, касающихся освободительной миссии Красной Армии, будет продолжена. Это позволит не только ученым и специалистам, но также любителям истории и широкому кругу интересующихся граждан использовать эти материалы для увековечения подвига наших солдат, принесших в Европу долгожданный мир.