Кинозвезда, убившая 15 фашистов: последние минуты жизни Гули Королевой

Во время Великой Отечественной войны советские солдаты совершили огромное количество подвигов, часто жертвуя собой ради победы. Но поступок Марионеллы Королевой стоит среди них особняком. Потому что никто не ожидал такого героизма от хрупкой актрисы из советской интеллигентской среды. Телеканал «Звезда» рассказывает о ее подвиге в рамках проекта «История награды».

Актриса на фронте

9 сентября 1922 года в семье главного режиссера Владимира Королева и актрисы Варвары Метлиной на время забыли об ужасах Гражданской войны и безденежье: у них родилась дочь. Родители решили назвать ее необычным именем Марионелла, однако оно не прижилось. Всю жизнь девочку называли просто Гуля.

Гуля Королева росла одаренным ребенком и уже в 1926 году сыграла эпизодическую роль в фильме «Каштанка».

© Кадр из фильма "Бабы Рязанские", 1927 год

Потом были съемки еще в нескольких фильмах, а в 12 лет она получила главную роль Василинки в фильме «Дочь партизана». В те времена попавшие на экран актрисы быстро становились всенародно известными, потому что фильмов выходило не так много, а крутили их в кинотеатрах по всей стране.

© Кадр из фильма "Я люблю", 1936 год

Гуля имела все шансы стать кинозвездой всесоюзного масштаба, но этим планам помешала война. Оставив на попечении матери недавно родившегося сына Сашу, она записалась добровольцем в медико-санитарный батальон 280-го стрелкового полка и весной 1942 года ушла на фронт.

Гуля под Сталинградом

1942 год стал переломным в Великой Отечественной войне. В июле началась Сталинградская битва, где во многом решался вопрос о том, на чьей стороне будет инициатива. И Гуля Королева с самого начала участвовала в этих боях. Домой Гуля писала письма, в которых видно, что ужасы войны не смогли ее сломить.

«Деремся мы здорово. Все время гоняю на машине по передовой, забираю раненых. Минута затишья — читаю бойцам, рассказываю. Есть у меня карточка, посылаю ее тебе. Это мы снимались в пути. Береги ее, она у меня единственная и напоминает мне о многом. Когда-нибудь в другой раз напишу. Не раз уже бывала под бомбежками и под обстрелами. Первое время как-то не по себе было, а сейчас ничего, привыкла <...> Прут сволочи к Дону. Ну, а мы их косим и косим. Не гулять им, мерзавцам, по донским степям», - писала она отцу в августе 1942 года.

Последний бой

Королева погибла 23 ноября 1942 года в боях за высоту 56,8. Из официальных наградных документов известно, что она вынесла с поля боя 50 раненых бойцов, а когда был убит командир, подняла бойцов в атаку, первая ворвалась во вражеский окоп, несколькими бросками гранат убила 15 немецких солдат и офицеров.

© Фотография из личных архиов семьи Королевых,gulyakoroleva1922, Вконтакте Гуля Королева (слева) с фронтовыми товарищами, 1942 год

Много лет спустя после войны Зинаида Дмитриевна Сачкова, на руках которой умерла Гуля, написала письмо ее отцу, где подробно описала последние минуты ее жизни:

«Мы с Гулей ели из одного котелка, спали на одних носилках, хотя и тесно было. Ходили в тыл врага, и хотя мы с Гулей приняли много горя, трудных дней, слез, физических страданий, мы ни разу не пожалели, что пошли на фронт добровольно. В ночь с 23 на 24 ноября я была контужена и отправлена Гулей в санбат. Сама же она оставалась на высоте, которую мы назвали: «Будь ты проклята!» Когда я пришла в сознание, бойцы нашей части сказали мне, что Королева ранена, но осталась на высоте. Я поспешила к Гуле на выручку на машине с боеприпасами. Издали я увидела ее с гранатами и автоматом в руках. Она бежала и стреляла, после взятия окопов у немцев. Я побежала к ней, но она вдруг упала. Потом поднялась и опять побежала. Когда я к ней подбежала, она опять упала».

По воспоспоминаниям Сачковой, Гуля была ранена, кроме ноги в руку разрывной пулей, так что вся ладонь, кисть была разворочена, потом осколком в голову и, наконец, в грудь пулей около сердца.

© Сайт "Подвиг народа" Наградной лист

«Она была без шубы. Я сняла свою и постелила под нее, а другой полой прикрыла. В это время Гуля сказала: «Зинок! А я думала, что не увижу тебя, а ты как в сказке появилась передо мной!» Она подняла руку и показала на высоту, сказала: «Будь она проклята!» <...> Когда я ее перевязала, немцы приблизились так, что мне приходилось отстреливаться. Под конец я выстрелила дымовой шашкой и бросила в них гранату. Под прикрытием дыма, мы стали отходить. Гуля крепко держалась за мой рукав. Иногда приходилось ползти, у меня каску несколько раз сбивало, а ушанку я надела на Гулю. Я старалась довести ее до сарая, который и теперь стоит недалеко от ее могилы. Гуля просила меня петь и даже пыталась сама подпевать «Темную ночь» и «Распрягайте, хлопцы коней».

Сачкова вспоминает, что Гуля держалась мужественно до самого конца и была в сознании, говорила, что после войны хочет поехать к отцу.

© Из архиво музея-заповедника Сталинградская битва Гуля с отцом

«Гуля вела себя мужественно. Ни одного слова, ни одной жалобы на ранения и боль. Я посадила ее к себе на колени и держала в полусидячем положении. Видимо, пуля задела сосуды около сердца, и ей стало тяжело дышать. Я плакала, а она меня утешала. Мечтали дойти до Берлина. "После войны поедем в Москву, к папке с Сашей, походим по Красной площади, потом поступим в мединститут, будем учиться на хирурга. Зинок, если тебе будет трудно, приходи к папке, он у меня хороший. Встретит, как родную", - говорила Гуля. Все время до самой смерти она была в сознании и говорила, говорила… Потом стала задыхаться… Верно, пневмоторакс. Я ничем не могла ей помочь. Я даже не думала, что лишусь моей дорогой подруги. Вдруг голова ее запрокинулась… Несколько мгновений… И она умерла. До самого конца она была в сознании. Дорогой Владимир Данилович! Простите, что написала мало. Так тяжело вспоминать и писать еще тяжелее. Это горе – потеря моей дорогой подруги - очень тревожно на меня действует. Вспоминается все сначала, как ехали на фронт и жизнь с нею в боях. Не думайте, вы не одиноки. Вся моя семья с вами. Гуля всегда только хорошо о Вас отзывалась. Приезжайте к нам, мы будем очень рады. Крепко целую Вас. Зинаида Сачкова».

Бессмертие

В день гибели Гули командир стрелкового полка представил Королеву к награждению высшей государственной наградой СССР орденом Ленина. 27 декабря 1942 года члены Военного Совета Армии вынесли заключение о посмертном награждении знаком отличия — орденом Красного Знамени

О Гуле Королевой снято два фильма и написано пять книг. Самая известная из них, «Четвертая высота», разошлась тиражом в несколько миллионов экземпляров. В 2019 году в издательстве «Речь» вышла книга Елены Ракитиной «Все о Гуле Королевой. Письма, воспоминания».

© Николай Смуров, id3772559, Вконтакте Место гибели Гули Королевой. 4 км. от хутора Паньшино.

На месте гибели Гули, у хутора Паньшино установлен памятный монумент.