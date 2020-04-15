Засада на коршуна: как советский летчик Арсений Ворожейкин заслужил звание аса

Дважды Герой Советского Союза, генерал авиации Арсений Ворожейкин запомнил один из уроков детства на всю жизнь и всегда им руководствовался. Еще мальчиком Арсений спас из гнезда двух коршунов украденных ими цыплят, ничего не видя перед собой и отчаянно отбиваясь от атак хищных птиц. Мать будущего аса спросила у него, не перетаскают ли коршуны теперь со зла всех птенцов, и Арсений ответил фразой, впоследствии ставшей его жизненным кредо.

«Когда разбойника хорошенько проучишь, так он и нос боится показать», - заявил Ворожейкин.

Арсения никто никогда не учил воевать. Уникальный воздушный боец ценой огромных усилий и ошибок, каждая из которых могла стоить жизни, завоевал право называться одним из лучших советских летчиков-асов.

Крещение огнем Ворожейкина произошло 22 июня 1939 года в районе реки Халхин-Гол: его эскадрилья столкнулась с большой группой японских самолетов, десятки машин закрутились в огненной карусели, групповой бой рассыпался на множество поединков. Арсений, быстро потерявший общую картину, бросался вдогонку за врагом, уворачивался от атак, прицеливался и безудержно стрелял - вел себя как храбрый, но неопытный пилот.

Через месяц Ворожейкин принял участие в бою вновь с превосходящими силами противника - на 15 советских самолетов пришлось 20 японских истребителей. Самолет Арсения, в один момент оказавшись против десяти, был сбит. Во время вынужденной посадки самолет перевернулся, зажав летчика в кабине. Японские истребители продолжали добивать уже упавшую машину, и она загорелась. Казалось бы, шансов у Ворожейкина нет, но раненый в голову и руку летчик подкопал землю и вырвался из огненной ловушки.

«Храбрым человек не рождается. Храбрости люди учатся друг у друга. В бою каждый раз приходится быть храбрым заново», - говорит биограф Арсения Ворожейкина Максим Еранцев.

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Впоследствии оказалось, что у раненого пилота серьезная травма позвоночника. Вопреки мнению врачей, он прямо в больнице дал понять, что не стоит списывать его со счетов, одним махом согнувшись и достав руками до пола. Следующие сутки Ворожейкин пролежал в палате, кусая губы от невыносимой боли, но добился своего и получил справку «годен к летной работе с ограничениями».

Бои на Халхин-Голе были невероятно ожесточенными. Впервые в истории в них массово использовались автомобили, танки и бронемашины. Особым накалом отличались и боевые действия в воздухе. Как вспоминает историк авиации Андрей Симонов, даже видавшие виды воины поражались происходящему.

«В свое время Константин Симонов, который был участником боев на реке Халхин-Гол, брал интервью у Жукова и обронил такую фразу, что никогда не видел столько самолетов, одновременно ведущих воздушный бой. На что Жуков сказал: “Вы думаете, я видел?”. Воздушные бои были очень напряженными», - рассказал Симонов.

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После победы на Халхин-Голе Ворожейкин был награжден орденом Красного Знамени. Едва успел вернуться домой, как его снова направили на войну, теперь советско-финскую. Позже, в марте 1940 года, его назначили командиром эскадрильи авиаполка под Ереваном, а летом 1943 года его полк переоснастили новыми истребителями ЯК-7Б и направили на Курскую дугу.

Утром 12 июля 1943 года Ворожейкин во главе шестерки истребителей разогнал группу из двенадцати «юнкерсов». Через несколько часов летчики перехватили группу еще из сорока самолетов противника - Ворожейкин сбил еще два самолета, а в третьем вечернем вылете - разведывательный самолет врага «Хейнкель-126». Асом, то есть летчиком, сбившим больше пяти самолетов врага, Арсений стал уже на второй день боев, добавив к счету еще один Messerschmitt.

«То, что у Ворожейкина несколько воздушных побед в одном бою, это говорит именно о летном мастерстве, об умении. Это тактика определенная, он действительно разрабатывал новые тактически приемы», - вспоминает Андрей Симонов.

3 августа 1943 года асу пришлось встретиться с противником особого рода – с крупными немецкими бомбардировщиками. Чтобы прорваться сквозь огненный смерч тяжеловооруженных самолетов и нанести короткий, но смертельный удар, необходимы были железные нервы. У Ворожейкина были как раз такие. Прикрывая с воздуха танковые колонны, ему удалось сбить в одном бою три пикирующих бомбардировщика Ju-87 и сразу же сразиться с четырьмя вражескими истребителями. Один из черноносых Messerschmitt спикировал на Ворожейкина, который, выйдя на дистанцию огня, хладнокровно отключил двигатели. Простой маневр позволил резко сбросить скорость, так, что вражеский истребитель не успел прицелиться и отвернул для повторного захода. В этот момент Арсений выполнил крутой разворот и сразу открыл огонь - вражеский истребитель взорвался в воздухе.

На следующий день восьмерка ЯК-ов под командованием Ворожейкина обнаружила большую группу неизвестных самолетов, которыми на поверку оказались немецкие двухмоторные дальние бомбардировщики, каждый из которых нес по три тонны бомб. Арсений понимал, что советских истребителей слишком мало, а горючее и боеприпасы на исходе, и передал по рации готовность к лобовой атаке, которую всегда считал глупостью. Его товарищи все понимали, не издали ни слова упрека или сомнения, только теснее сомкнули строй. Сам Ворожейкин сжался в комок и зажмурился, но не ощутил удара. Открыв глаза, он увидел, что вражеский строй рассыпался, не выдержав такой атаки. Бомбардировщики сбрасывали бомбы на своей территории и разворачивались. Сев на аэродроме, Ворожейкин увидел на висках своего ведомого Емельяна Чернышева седину - тому был только 21 год.

За два месяца воздушных боев на Курской дуге и последовавшей битве за Днепр Арсений Ворожейкин лично сбил 22 самолета врага, 55 уничтожили летчики его эскадрильи, в ноябре 1943 года советские войска освободили Киев и устремились дальше. Счет побед Арсения продолжал стремительно расти и вскоре составил уже 30 самолетов противника. По фронтовым меркам - это норма к представлению на вторую Золотую Звезду Героя, но у Ворожейкина не было и первой. Возможно, причиной тому была его склонность рубить с плеча, невзирая на то, подчиненный перед ним или начальник. Но 4 февраля 1944 года Указом Верховного совета СССР асу было присвоено звание Героя Советского Союза. Вторую звезду Героя он получил в августе 1944 года.

© В. Головешкин, РИА Новости

1 мая 1945 года в полдень с аэродрома Альтено взлетели самолеты 115-го гвардейского Оршанского полка. Они несли два шестиметровых знамени с надписью «Победа», а сопровождал их почетный эскорт - шестерка Героев Советского Союза под командованием Арсения Ворожейкина.

До Берлина они долетели быстро. Уже над городом пилотам пришлось снизиться, несмотря на угрозу обстрела. Ворожейкин взглянул вниз - Берлин был похож на кратер извергающегося вулкана, по центру города били десятки тысяч пушек и минометов. В воронке чистого неба над столицей Третьего рейха вспыхнули красные советские знамена. Так дважды Герой Советского Союза Арсений Ворожейкин поставил точку в своей боевой биографии.

Жизни и военным достижениям Арсения Ворожейкина посвящен новый фильм из цикла «Легенды армии». Он доступен на сайте «Звезды», а также на платформе SMART.TV.