Госдума скорректировала дату Дня окончания Второй мировой войны

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о том, что День окончания Второй мировой войны будет перенесен с 2 сентября, когда в стране отмечался День воинской славы, на 3 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Инициатива была внесена группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым. Одновременно упраздняется действующая памятная дата - 2 сентября.

Дату перенесли в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества, говорится на сайте Госдумы.

Дата сдвигается на основании указа президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией. Указом установлено, что 3 сентября является днем всенародного торжества.