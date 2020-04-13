Лучшие из худших: как элитные отряды СС превратились в «помойное ведро Европы»

Во время войны Германия позиционировала отряды СС как свои лучшие, элитные войска. Руководство Третьего рейха заявляло, что в «Отряды охраны» - а именно так переводится их название - будут входить только самые «сливки» немецкой нации. Однако многие историки соглашаются с характеристикой, данной этим подразделениям обергруппенфюрером СС Рейнхардом Гейдрихом, который с презрением называл их «помойным ведром Европы».

Многие немцы мечтали надеть форму с эмблемой в виде двух молний, носить ее было очень престижно. Однако реальность оказывалась не такой красивой: именно легионеры СС больше других немецких частей запятнали себя военными преступлениями.

Историк Третьего рейха и вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский отмечает, что эсэсовцы были фанатичными людьми, поэтому и количество совершенных ими преступлений было больше, чем у обычных германских подразделений.

«Когда Гиммлер (рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. - Прим. ред.) развивал СС, он заявлял, что он хочет создать некий тайный ордер, в котором все члены связаны, будут подчиняться своему командиру и будут выполнять его приказы, не раздумывая вообще. То есть это была такая структура, которая должна была бездумно выполнять приказы фюрера: надо уничтожить 100 тысяч человек - пожалуйста, миллион - никаких проблем, надо идти расстреливать кого-то - пожалуйста», - рассказал Залесский в эфире программы «Скрытые угрозы» на «Звезде».

Еще одним мифом об СС, имевшим мало общего с действительностью, стало то, что легионеры были исключительно крепкими воинами, как на подбор. Пока Германия захватывала целые страны, недостатка в желающих служить в СС не было, но как только на Восточном фронте немцы встретили настоящее сопротивление и «Отряды охраны» быстро поредели, про рост солдата в 180 сантиметров уже никто не заикался. Большая часть личного состава СС оказалась малообразованной. На командующие позиции и вовсе начали брать тех, у кого не самый широкий кругозор.

Почему легионерам СС чаще всего поручали «сомнительные дела» и военные преступления? И из-за чего обычные офицеры выступали категорически против выполнения «грязной работы»? Ответы на эти вопросы - в новом расследовании программы «Скрытые угрозы». Смотрите 13 апреля в 19.50 на телеканале «Звезда».