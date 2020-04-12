Падение Германии: как подпольщики совершили восстание в Бухенвальде

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля. Дата установлена в память об интернациональном восстании в лагере Бухенвальд, произошедшем в 1945 году.

В первых числах апреля того года, 75 лет назад, стало окончательно ясно, что военное поражение Германии – вопрос всего лишь нескольких ближайших недель. С одной стороны к концлагерю подходили советские войска, с другой – силы союзников. С приближением линий фронта росла вера заключенных в то, что им удастся спастись.

В самом большом концлагере на территории Германии возникло мощное антифашистское движение, подпольные группировки которого и начали подготовку к свершившемуся восстанию.

11 апреля узники Бухенвальда взяли в руки оружие, напали на охрану и чуть более, чем за час, захватили территорию лагеря.

Отметим, также 75 лет исполняется и со дня проведения Кенигсбергской операции, в ходе которой советские войска захватили неприступные до этого форты города, на тот момент являющиеся главной гордостью Германии.