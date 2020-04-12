Форты смерти: исполнилось 75 лет Кенигсбергской операции

Одно из важнейших событий прошедшей недели – 75-летие Кенигсбергской операции. Она находится в ряду самых масштабных битв Великой Отечественной войны, но зачастую остается не самой заметной.

Советские воины взяли Кенигсберг 9 апреля 1945 года. Символ и гордость германского милитаризма, некогда неприступная крепость, была взята ими за четверо суток.

На фортах до сих пор видны следы ожесточенных боев. На стенах строений – дыры от попадания снарядов, в полу – провалы, стены – черные от копоти. С правой стороны одного из фортов видна огромная пробоина, а возле центрального входа как минимум еще три попадания. Таких фортов в городе 13 – они опоясывали Кенигсберг, создавая прочное кольцо обороны с тысячами заграждений и мин между собой. Адольф Гитлер отдавал приказ удержать город любой ценой, а комендант Отто Ляш заявлял, что Кенигсберг падет только после Берлина.

Сложнейшую операцию возглавляли советские маршал и генерал Александр Василевский и Иван Баграмян. К штурму крепости несколько недель готовили специальные штурмовые отряды, сформированные из имеющих опыт в городских боях солдат, многие из которых сражались за Сталинград.

Советские бойцы бились насмерть за каждый метр земли. Через трое суток после начала штурма три советские армии взяли немецкий гарнизон в кольцо, а вечером 9 апреля в своем бункере Отто Ляш подписал акт о капитуляции, за что Гитлер объявил его врагом и заочно приговорил к смертной казни.

Последним капитулировал гарнизон, оборонявшийся в башне Дона, где в наше время располагается музей янтаря. 10 апреля 1945 года по приказу маршала Василевского на башне с правой стороны было установлено красное знамя Советского Союза.