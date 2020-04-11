Рассекречены архивы Минобороны о преступлениях нацистов во времена Второй мировой

Российское военно-историческое общество опубликовало документы о преступлениях нацистов, совершенных во времена Второй мировой войны, а также по освобождению Красной армией стран Европы. Эти данные хранились в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации.

Раздел с документами размещен на портале История.рф. В настоящее время там можно ознакомиться с освободительной миссией красноармейцев в 1944-1945 годах: это рассекреченные архивы частей и соединений 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, 60-й, 65-й армий и иных боевых формирований, в которых были засвидетельствованы преступления нацистов в лагерях смерти Собибор, Освенцим, Треблинка, Майданек, а также в лагерях для военнопленных.

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Кроме того, в опубликованных документах есть опросы освобожденных военнопленных и допросы нацистов.

«Публикуемые нами документы - своего рода "маяки памяти", призванные сделать все, чтобы нацистские преступления не остались безнаказанными», - рассказал председатель РВИО Владимир Мединский.

Каждый документ содержит английскую аннотацию. В сообщении РВИО говорится, что работа по публикации документов, касающихся освободительной миссии Красной армии, будет продолжена.