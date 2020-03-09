Покоритель космоса: 86 лет назад родился первый в мире космонавт Юрий Гагарин

Сегодня первому космонавту Юрию Гагарину исполнилось бы 86 лет. Легендарный покоритель космоса трагически погиб в авиакатастрофе в 1968 году, успев навсегда вписать свое имя в мировую историю.

Первый полет человека в космос, за которым следил весь мир, состоялся 12 апреля 1961 года. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1» на борту которого находился Гагарин, стартовала с космодрома Байконур, открыв эру орбитальных полетов.

Сегодня имя героя помнят и чтут повсеместно: в честь Гагарина названы улицы и площади, учебные заведения, в память о знаменитом космонавте воздвигают памятники. В ближайшие годы в Саратове планируется реализовать грандиозный проект Парка покорителей космоса. В прошлом году такую перспективу обсуждали с участием первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой. Планируется, что это будет уникальный мемориально-образовательный комплекс под открытым небом с прогулочной зоной.

В день рождения Юрия Алексеевича, на месте его приземления у села Терновка в Энгельсском районе Саратовской области проводятся митинги и торжества. Не станет исключением и сегодняшний день.

После Гагарина в космосе побывали около четырeхсот человек. Среди них около ста советских и российских космонавтов. Сейчас на орбите работают целые космические лаборатории с многонациональными экипажами, но именно первый полет в неизвестность проложил человечеству дорогу в бескрайний космос.