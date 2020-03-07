Путин внес в Госдуму проект об уголовном наказании за осквернение памятников воинам

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений и мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.

Преступление будет наказываться штрафом до 5 миллионов рублей, общественными работами либо лишением свободы на срок до пяти лет.

С инициативой дополнить УК РФ статьей об осквернении памятников воинам выступило летом прошлого года Министерство обороны Российской Федерации с целью «предупреждения участившихся случаев уничтожения или повреждения символов воинской славы России, в том числе за ее пределами».