«Дорога памяти»: в Карелии оцифровали более 27 тысяч документов участников Войны

Сотрудники военного комиссариата Республики Карелия оцифровали архивные документы участников Великой Отечественной войны в рамках проекта Минобороны РФ «Дорога памяти» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Все оцифрованные документы попадут в галерею одноименного с проектом музея на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Московской области.

Среди более чем 27 тысяч документов - учетные карточки, письма с фронта, фотографии, наградные листы, биографические данные и перечни наград.

Ежедневно база данных оцифрованных документов фронтовиков для «Дороги памяти» в Карелии увеличивается на 40 человек.

Принять участие в проекте «Дорога памяти» могут все родственники ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Для того, чтобы память о них сохранилась для будущих поколений, нужно загрузить фото фронтовиков и сведения о них в специальный раздел на сайте Минобороны РФ.