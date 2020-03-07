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«Дорога памяти»: в Карелии оцифровали более 27 тысяч документов участников Войны

Валентина Пескова
19:50 07.03.2020
Среди них - учетные карточки ветеранов, наградные листы, фотографии, письма с фронта, перечни наград и другие памятные бумаги.
«Дорога памяти»: в Карелии оцифровали более 27 тысяч документов участников Войны
© Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Сотрудники военного комиссариата Республики Карелия оцифровали архивные документы участников Великой Отечественной войны в рамках проекта Минобороны РФ «Дорога памяти» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Все оцифрованные документы попадут в галерею одноименного с проектом музея на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Московской области.

Среди более чем 27 тысяч документов - учетные карточки, письма с фронта, фотографии, наградные листы, биографические данные и перечни наград.

Ежедневно база данных оцифрованных документов фронтовиков для «Дороги памяти» в Карелии увеличивается на 40 человек.

Принять участие в проекте «Дорога памяти» могут все родственники ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Для того, чтобы память о них сохранилась для будущих поколений, нужно загрузить фото фронтовиков и сведения о них в специальный раздел на сайте Минобороны РФ.

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