Осада Лавры: как монахи смогли противостоять 10-тысячной армии

В 1608 году, пока в Москве правил царь Василий Шуйский, на Руси царила Смута. Большая часть городов на юге и западе уже признала власть самозванца Лжедмитрия II. Сам Лжедмитрий стоял с войском у стен Москвы, в Тушине. Но реальная власть в лагере самозванца находилась в руках командиров-наемников из Речи Посполитой, которые контролировали казну и все указы Лжедмитрия. Однако для штурма Москвы у них не было достаточных сил - в городе стоял сильный гарнизон.

Самозванец надеялся, что рано или поздно москвичи сами отвернутся от непопулярного «боярского» царя, как называли Шуйского, и присягнут ему как законному государю. Но для этого Лжедмитрию была нужна поддержка духовного авторитета. Кроме того, власть самозванца не распространялась еще на города северо-восточной Руси, и ему нужен был плацдарм для операций к северу от Москвы. И наконец, ему были необходимы деньги: наемникам нужно было платить, а казна самозванца была пуста.

Все эти проблемы Лжедмитрий и его окружение надеялись решить за счет Троице-Сергиевой Лавры. Это была единственная каменная крепость к северу от Москвы до Ярославля, богатейший монастырь со множеством княжеских и царских вкладов, и наконец - величайшая святыня Руси. Обитель, основанная преподобным Сергием в XIV веке, стала духовным центром Московского княжества. Если бы старцы Лавры признали Лжедмитрия законным царем, народ бы перешел на его сторону.

В начале октября 1608 года из Тушина в Троице-Сергиеву Лавру выдвинулся десятитысячный отряд под руководством польского полководца Яна Сапеги. Он был уверен, что монастырь не окажет сопротивления. Но монахи понимали, что наемникам интересны только деньги, и поэтому монастырь будет разграблен, а святыни осквернены. Монахи созвали совет и приготовились к обороне.

Правда ли, что две сотни воинов смогли отразить атаку армии наемников? На самом ли деле даже монахи, которым нельзя сражаться, ради защиты православной веры взялись за оружие? И действительно ли осаждавшие Лавру наемники верили, что защитникам монастыря помогает преподобный Сергий? Ответы на эти вопросы - в новом выпуске программы «Не факт» на телеканале «Звезда».