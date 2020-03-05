Из Мюнхена - в Крым: купленный на рынке Орден Красной Звезды вернется в семью героя

Орден Красной Звезды, случайно обнаруженный в Мюнхене на «блошином рынке», сегодня передали в российское Генконсульство. Российские дипломаты планируют лично доставить Красную Звезду на Родину героя в ближайшее время.

Почетную для каждого советского солдата награду Великой Отечественной войны выкупила у немецкого торговца семейная пара наших соотечественников. Цена оказалась невысокой - менее сотни евро.

Супруги долго искали родственников фронтовика. Спустя 12 лет они нашлись в Крыму. Выяснилось, что орден принадлежал красноармейцу Петру Босову, которым его наградили за подвиг при прорыве на Одере.

В апреле 1945 года он первым ворвался в траншею и, застрелив немецкого офицера, взял в плен четверых гитлеровцев. А затем, удерживая позиции, трофейным гранатометом уничтожил станковый пулемет вместе с расчетом.

Петра Босова уже нет в живых, но его награду ждут земляки в поселке Рыбачье под Алуштой. Российские дипломаты планируют лично доставить Красную Звезду на Родину героя в ближайшее время.