Дагестанские юнармейцы нарисовали «Граффити Победы»

В Приморском парке в Махачкале юнармейцы нарисовали на стене героя России Абдулхакима Исмаилова, который принимал участие в водружении Знамени Победы над Рейхстагом.

Над созданием рисунка трудились семеро школьников. Трансформаторная будка благодаря активистам за несколько часов из серого и невзрачного сооружения превратилась в произведение современного искусства.

«Мы решили, что таким способом можно не только украшать города, но и выражать уважение тем, кто сражался за наши жизни, за мирное небо над головой. Акция стартовала в Краснодаре, потом ее поддержали в Магасе и Махачкале. Причем ребята сами предлагают идеи. Ведь в каждом регионе, в каждом городе и поселке есть свои герои», - подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Абдулхаким Исмаилов родился 1 июля 1916 года в селе Чагаротар Хасавюртовского округа Терской области. Великую Отечественную войну встретил на Украине в составе 147-го стрелкового полка. Дошел до Берлина. Был одним из тех, кто в 1945 году водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.

Напомним, старт акции «Граффити Победы» прошел в Краснодаре. На фасад здания у пересечения улиц Ким и Таманской юнармейцы «перенесли» знаменитую фотографию времен Великой Отечественной войны под названием «Комбат». В Магасе участники Движения воссоздали фотографию одного из первых Героев Советского Союза Петра Болото.

Акция проводилась в рамках проекта Минобороны России «Дорога памяти».

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной мультигалерее, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны, а также загрузить фотографии и сканы фронтовых писем.