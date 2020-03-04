Под псевдонимом Эль Феррари: как разведка работала против Врангеля

В октябре 1921 года в водах Босфора у набережной Константинополя итальянский пассажирский пароход «Адриа», направляясь к берегу, неожиданно изменил свой курс и врезался в стоявшую на якоре яхту «Лукулл», почти расколов ее пополам. Судно ушло под воду в течение двух минут.

Яхта «Лукулл» служила штаб-квартирой Петру Врангелю, одному из лидеров Белого движения, бывшему главнокомандующему Русской армией в Крыму. Вместе со шхуной на дно ушли архивы и деньги Белой армии.

Официальное расследование пришло к выводу, что это был несчастный случай. Но так ли это было? Происшествие часто связывают с разведчицей Ольгой Голубевой, урожденной Ревзиной, которая в дальнейшем работала под псевдонимом Эль Феррари.

К моменту затопления шхуны ей не было еще и 22 лет. Могла ли настолько юная женщина провернуть такую операцию? И что общего между морской катастрофой, поставившей точку в Гражданской войне, созданием советской резидентуры в Америке и Рихардом Зорге? Смотрите новый выпуск программы «Секретные материалы с Андреем Луговым» 4 марта в 20.25 на телеканале «Звезда».