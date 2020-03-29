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«Нам протянули руку примирения»: посол ФРГ в РФ рассказал о роли России в возвращение Германии в мировое сообщество после войны

Юрий Подкопаев
10:41 29.03.2020
В эксклюзивном интервью «Звезде» немецкий дипломат рассказал о процессе передачи Германии в Россию документов для создания онлайн-архива советских военнопленных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Германия начала передавать России данные о советских военнопленных. Перед юбилеем Победы планируется официальная передача на высоком уровне. Это обоюдное движение: Москва и Берлин открыли свои прежде закрытые архивы.

В эксклюзивном интервью «Звезде» посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр отметил, что в Германии рады началу процесса обмена архивными материалами. Он также рассказал о главных сложностях при передаче данных.

«С момента окончания Второй мировой войны прошло 75 лет. И между нашими странами на протяжении этого времени проходили процессы примирения. Делались конкретные шаги в рамках этого процесса. И один из этих шагов – это тот самый обмен архивными данными. Это очень важно и очень значимо. Это политическое решение, которое было принято нашими правительствами и главами дипломатических ведомств. Эти шаги имеют не только политическое измерение, но также и человеческое измерение. Поскольку теперь очень многие семьи смогут узнать о судьбах своих близких. И как в одном из документов было сказано, сейчас людям возвращаются их имена. Я думаю, что это было бы правильным описанием», - рассказал фон Гайр.

Германия открывает для России архив в городе Кобленц, в котором хранится огромный массив - около 500 тысяч имен.

«Там собраны документы из всевозможных источников. После окончания Второй мировой войны ситуация была такова, что эти документы не были упорядочены. И последнее время многое из них хранилось в Кобленце, в федеральном архиве. И мы очень рады тому, что там было собрано очень много материала, который будет передаваться частями. Это очень важный момент для историков нашей страны, для архивариусов. Но на переднем плане находится все-таки человеческое измерение – 75-летний юбилей с момента окончания той ужасной войны. Поэтому этому моменту мы очень рады», - пояснил посол.

В общей сложности проект охватывает сотни тысяч данных.

«В рамках первой части мы планируем передать двадцать тысяч. И надеемся, как можно скорее», - рассказал фон Гайр.

Как именно будут передаваться архивные данные уже семьям бывших военнопленных - пока неизвестно. Пока вся информация будет проходить через центральный архив.

«Я, конечно, надеюсь, что эти данные принесут больше ясности в отношении судеб бывших военнопленных. В том числе и подневольных работников тоже. Что с их помощью можно будет узнать, в каком месте умер тот или иной военнопленный. Конечно, мы попытаемся открыть доступ для людей. Собственно для этого мы и открываем архивы – чтобы семьи могли что-то узнать о судьбах своих родных. Удастся ли это в полном объеме – не знаю. Но, во всяком случае, мы этим хотим внести свою лепту. Как оно будет организовано – сложно сказать, но известно, что проходить все будет через центральный архив», - сказал посол.

Как выразился фон Гайр, сотрудничество между архивами России и Германии - это ядро взаимоотношений двух стран, которое показывает основу доверия друг к другу.

«Поэтому мы и открываем эти архивы в надежде, что это откроет взор в прошлое. И, конечно, архивы видят все эти проблемы сегодняшнего времени. Но, может быть, со временем даже удастся добиться совместного видения прошлого. Поэтому мы открываем свои архивы и надеемся на такой же ответный шаг с российской стороны. Всякий раз, когда я посещаю военные захоронения в России, я вижу, как все-таки важно для родственников получить достоверные данные о своих погибших родных. И у нас большой опыт ухода за солдатскими могилами. И мы всегда рады сотрудничать в этой сфере с российскими коллегами. Это знак человечности, а также доверия между нами», - подчеркнул посол.

Он также выразил надежду на то, что обе стороны приложат максимальные усилия для обработки и предоставления документов, так как это важно для исследования и совместного анализа того сложного времени.

«Я счастлив, что в это непростое время, когда по актуальным вопросам у нас имеется целый ряд расхождений, мы наблюдаем прекрасное сотрудничество между нашими историками и архивариусами», - добавил посол.

Ответил посол и на личный вопрос о том, как его семья лично пережила Вторую мировую войну.

«В Европе вряд ли найдется такая семья, которой бы не коснулась Вторая мировая война. Это самый ужасный конфликт, который когда-либо имел место на нашем континенте. И моя семья – не исключение. Речь не только о погибших солдатах, но и о людях, которых преследовал и изгонял правящий тогда режим. Но после войны пошел процесс примирения, и его невозможно переоценить. Я это говорю как немец, то есть представитель той страны, откуда и пришла война изначально», - рассказал фон Гайр.

Он напомнил, что Германия была очень быстро принята в мировое сообщество именно на основе процесса примирения.

«Мы очень благодарны в том числе и Советскому Союзу и России, за то, что Германия была очень быстро принята в мировое сообщество. Именно Москва протянула нам руку примирения. Последствия этой войны были таковы, что много десятилетий Европа была разделена и расколота», - подытожил посол.

Германия предоставит России электронные копии документов о советских военнослужащих, попавших в плен во время Второй мировой войны. Соглашение об этом было достигнуто ранее в Берлине Российским государственным военным архивом и Федеральным архивом Германии.

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