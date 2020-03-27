Как в победном 1945-м: ветеран ВОВ вновь сел за рычаги танка

Ветеран Габдрауф Гареев, который прошел Великую Отечественную войну механиком-водителем легендарного танка Т-34, оценил современную технику. Для этого он специально приехал на Тоцкий полигон в Оренбургской области.

Участник войны забрался внутрь современного танка Т-72 последней модификации Б3, сел за рычаги и быстро вспомнил навыки. Гареев проехался по территории и остался доволен.

«Это лучший подарок не только на день рождения, который будет совсем скоро, 14 апреля, но и на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне», - сказал ветеран.

Гареев поблагодарил военных за поездку, сфотографировался с ними и пообещал приехать на полигон в следующем году.