Никто не забыт: крупнейшую базу фотографий времен ВОВ создадут в Музее Победы

В Музее Победы планируют создать крупнейшую базу фотографий Великой Отечественной войны. Сегодня соглашение о совместной работе над ней подписали председатель РВИО Владимир Мединский, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и руководитель Росархива Андрей Артизов.

Перед подписанием документа они осмотрели новую экспозицию Музея Победы «Подвиг народа». Экспонаты выставки максимально погружают посетителей в события Великой Отечественной войны. Экспозицию откроют к маю текущего года. Она будет занимать более трех тысяч квадратных метров и включать около семи тысяч экспонатов и мультимедийные комплексы.

На площадке появятся новые трехмерные панорамы «Брестская крепость, 1941» и «Великий Новгород, 1944», а также будет воссоздан кабинет Иосифа Сталина, где он работал в годы войны.