«Летели в никуда»: как врач-космонавт Поляков предотвратил катастрофу на станции «Мир» и спас экипаж

В ХХI веке ведущие космические компании мира объявили пилотируемый полет на Марс целью номер один. Советский и российский врач-космонавт Валерий Поляков является живым доказательством того, что это возможно и вполне безопасно. Его медицинские исследования в космосе и на Земле стали фундаментом для работ в этом направлении. И во многом благодаря Полякову мечта об освоении дальних планет человеком как никогда близка к воплощению.

История Валерия Полякова как врача-космонавта началась 4 октября 1957 года. В тот день Советский Союз успешно вывел первый искусственный спутник на орбиту. Его сигнал пытались поймать радиолюбители всего мира. Среди них был и 15-летний мальчик из Тулы Валерий.

«Из кружков радиолюбителей Дворца пионеров ребята собирали радиоприемники, и мы сигнал ловили. Ну, а тогда, конечно, о профессии и мечте даже и близко ничего не было», - вспоминает Герой Советского Союза и Герой РФ Валерий Поляков.

Мечты не было, а предчувствие, судя по всему, было. С того самого дня будущий космический врач периодически начинает видеть один и тот же сон, в котором он обретает крылья и начинает летать.

«Лет так с 15 все летал, хотя, говорят, до 25 лет, пока человек растет. Кстати, стоило взлететь и оказаться в невесомости, как сны перестали сниться. Видимо, сбылась мечта», - рассказывает космонавт.

Закончив школу, Валерий Поляков выбрал профессию доктора и поступил в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. А уже через год космос снова напомнил юноше о себе: в 1961-м состоялся легендарный полет Юрия Гагарина.

Постепенно Поляков стал задумываться о покорении космоса, о далеких планетах, но не был уверен, возьмут ли на борт доктора. Ответ на этот вопрос был найден 12 октября 1964 года. Тогда с космодрома Байконур отправился первый многоместный космический корабль «Восход-1. В составе экипажа были космонавты Константин Феоктистов, Владимир Комаров и первый в мире врач-космонавт Борис Егоров. За сутки полета при помощи медицинской аппаратуры на себе и коллегах он проверил, как изменяется работа сердца, легких, функциональное состояние головного мозга. Вернувшись на Землю, часто выступал, проводил встречи со студентами медицинских институтов. Именно тогда Валерий Поляков понял, что это шанс.

«Этот вид экстремальной медицины, космическая медицина очень запала в душу», - ностальгирует врач.

После этого Поляков поступил в аспирантуру Института медико-биологических проблем. Врач совмещал учебу с работой в Главном управлении космической медицины при Минздраве СССР. А 5 мая 1972 года Валерий Поляков был принят в отряд космонавтов института. С тех пор у него началась совершенно другая жизнь: тренировки на выживаемость, прыжки с парашютом, задачи, приближенные к реальным условиям полета.

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Космического дебюта Полякову пришлось ждать целых 16 лет, зато к нему он подготовился основательно: продумал все для того, чтобы космонавты возвращались на Землю здоровыми.

«Разрабатывали и беговую дорожку, уникальную, на мой взгляд, с программируемым управлением, велоэргометр, космический велосипед он же, и тренажеры, эспандерные упражнения», - рассказывает медик.

Шел 1991 год. На тот момент мировой рекорд по длительности полетов, 12 месяцев, принадлежал советским космонавтам Владимиру Титову и Мусе Манарову. Уступать лидерство Поляков не хотел никому, да и, к тому же, все еще мечтал о космосе. Именно поэтому он предложил главному конструктору НПО «Энергия» Юрию Семенову совершенно невероятный проект: провести сверхдлительный полет, то есть прожить на орбите полтора-два года. По сроку пребывания в космосе, а значит, и по влиянию на человеческий организм, это было равноценно полету до Марса и обратно. Проверить реакцию на длительную невесомость, провести ряд медицинских и психологических экспериментов Поляков был готов на себе, и ему удалось убедить руководство в важности космической миссии.

Старт «Союза-ТМ-18» с космонавтами Виктором Афанасьевым, Юрием Усачевым и Валерием Поляковым назначили на 8 января 1994 года. А осенью, 11 октября 1994 года, экипаж орбитальной̆ станции «Мир» проснулся от рева сигнализации - отказала энергетическая система. Из-за этого возникла проблема с работой гиродинов. Эти механизмы, отвечающие за ориентацию станции в космосе,стали терять скорость вращения. Кроме того, перестали работать пульты управления, потерялась связь с Центром управления полетами. Космонавты остались в обесточенной станции посреди открытого космоса.

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«Просто мы улетели в никуда, нас не было. Единственное, может, нас видели, как звездочку», - отмечает Александр Викторенко, летчик-космонавт, Герой Советского Союза.

Постепенно стали отказывать приборы жизнеобеспечения: уровень кислорода падал, космонавтов окутывало облако из углекислого газа и вредных примесей, дышать становилось все тяжелее.

Спустя некоторое время за счет энергии «Союза» экипажу удалось восстановить ориентацию панелей солнечный батарей на Солнце, а затем включить остальные системы станции.

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В течение трех недель на борту находилось 6 человек, то есть сразу две космические экспедиции. Для того, чтобы космонавты могли свободно дышать, приходилось жечь специальные кислородные шашки. И во время одного из чаепитий на борту орбитальной станции снова произошла нештатная ситуация - начался пожар. От кислородной шашки загорелся фильтр из угольной ткани, а вслед за ним - воздуховод. Казалось, катастрофы не избежать. Но благодаря умелым действиям доктора Полякова огонь удалось потушить.

Что именно для ликвидации пламени предпринял врач-космонавт? Какая нештатная ситуация случилась с Поляковым во время его предыдущей экспедиции? Почему его рекорд по длительности пребывания на орбите, 437 суток и 18 часов, не побит до сих пор? А также уникальные кадры «космических» физических упражнений, разработанных Поляковым. Все это смотрите в программе «Легенды космоса» на сайте «Звезды» и на платформе SMART.TV.