Ожившая история: на Урале воссоздали бронеавтомобиль времен ВОВ для Парада Победы в Екатеринбурге

В Челябинской области военнослужащие завершили реставрацию бронеавтомобиля времен Великой Отечественной войны БА-64. Машина пройдет в составе колонны на военном параде 9 Мая в Екатеринбурге.

Работы заняли больше года. Военнослужащие воссоздали детали кузова, шасси, вооружения. На стадии сборки особое внимание уделялось точности подгонки узлов и частей бронеавтомобиля. Силовой установкой броневика стал двигатель внутреннего сгорания от военного автомобиля, сходного с БА-64 по размерам и весу.

БА-64 - советский легкий бронеавтомобиль периода Великой Отечественной войны. Опытный образец был создан в 1941 году на шасси полноприводного легкового автомобиля ГАЗ-64. Всего в ходе серийного производства БА-64 с апреля 1942 до начала 1946 года было выпущено 9 063 бронеавтомобилей этого типа.

Броневики активно использовались советскими войсками с лета 1942 года и вплоть до конца войны, преимущественно в роли легкобронированных машин разведки и поддержки пехоты. Основным вооружением БА-64 был 7,62-мм танковый пулемет Дегтярева «ДТ-29».