В Севастополе обнаружили руины береговой батареи времен Крымской войны

В Севастополе археологи обнаружили руины восьмой береговой батареи времен Крымской войны. Сооружение было воздвигнуто для усиления защиты Севастопольской бухты, считающейся одним из ключевых оборонительных узлов города на протяжении всего XIX века.

Находка была сделана на мысе Хрустальный. Сейчас ученым удалось достать из-под земли сохранившиеся осколки мортирных бомб, свинцовые пули и ядра. Судя по количеству обнаруженных артефактов, укрепление активно участвовало в сражениях во время Крымской войны.

Предполагается, что в будущем руины восьмой береговой батареи станут музеем под открытым небом.

Крымская война длилась с 1853 по 1856 год между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй совместно с Сардинским королевством - с другой. Самые ожесточенные сражения разворачивались именно на полуострове, в связи с чем противостояние и получило такое название.