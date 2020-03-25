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Сотни листов свидетельств: рассекречены документы о зверствах нацистов в Ростовской области

Анастасия Фириченкова
06:39 25.03.2020
В период оккупации Ростова-на-Дону фашистские захватчики зверским образом расправились с десятками тысяч мирных жителей, в основном это были дети, старики и женщины.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Ростове-на-Дону рассекретили документы о зверствах фашистов во время Великой Отечественной войны. Это показания свидетелей, распоряжения, письма, донесения и отчеты. В них в ужасающих подробностях описывается как нацисты расстреливали людей на улицах просто потому, что они не так посмотрели. Убивали женщин и даже младенцев.

Павел Дмитриевич Кравченко - один из восьми оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, которые освобождали измученный фашистами Ростов-на-Дону во вторую, самую тяжелую и продолжительную оккупацию. В составе батальона Героя Советского Союза Мадояна 14 февраля 1943 года он форсировал реку Дон и одним из первых ворвался в город.

«Мадоян, когда получил это задание сказал, что нам предстоит тяжелый и нелегкий путь. Мы должны перекрыть и захватить железнодорожный вокзал. Чтобы немцы не могли пользоваться железной дорогой и получать поддержку», - вспоминает Кравченко.

После кровопролитных боев и разгрома немцев на железнодорожном вокзале, советские войска перешли на ремонтный завод, и уже там ждали подкрепление. В батальоне было только стрелковое оружие и противо­танковые ружья. Жители города помогали красноармейцам чем могли. За помощь нашим солдатам фашисты расправлялись с каждым, несмотря на пол и возраст.

Дело №1 насчитывает 273 листа свидетельских показаний, страшных подробности зверств немецких оккупантов над жителями Ростовской области. До сегодняшнего дня эти документы были засекречены. Двести пять дней оккупации кровавой полосой впечатались в память жителей Ростова. Пять томов показаний очевидцев. И это только малая свидетельств о тех жестокостях, которые творили фашисты.

«В одной из траншей после раскопки было обнаружено 45 трупов расстрелянных мирных жителей, в том числе 18 малолетних и грудных детей, закопанных в землю живыми вместе с расстрелянным матерьми», - сказано в документе.

За семь с половиной месяцев оккупации были расстреляны 40 тысяч жителей. Более 50 тысяч - угнаны на рабский труд в Германию, а сам Ростов был полностью разрушен. 

«Для осуществления зверской расправы над советскими гражданами и утверждения "нового порядка" в городе  были организованы следующие карательные органы оккупантов: ГЕСТАПО, вспомогательный отряд ГЕСТАПО, "СД" отдел безопасности,  полевая жандармерия, Управление городской полиции и 4 районных отделений полиции», - говорится в рассекреченном деле.

Массовые расстрелы, сбрасывание с обрыва в карьер, метание гранат по живым людям, газовые камеры. Только за один день, 11 августа 1942 года, в Змеевской балке немцы уничтожили сразу 13 тысяч человек. Многие виновники этих зверств смогли избежать наказания и скрылись заграницей после войны.

Так, в Канаде начался процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, который в семнадцатилетнем возрасте был переводчиком зондер-команды СС-10 «а». Его подозревают в причастности к убийствам в детском доме в Ейске в 1942 году. Материалы о нем в феврале запросил Следственный комитет России. Решается вопрос, в какой стране его будут судить.

На карте кровавого маршрута зондер-команды обозначены места, где в фашистских душегубках были убиты сотни людей, преимущественно детей, женщин и стариков. Новочеркасск, Таганрог, Ейск. А теперь, не исключено, что на карте добавится еще одна точка - Ростов-на-Дону.

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