В Совфеде открылся пункт сбора информации для галереи «Дорога памяти»

Пункт приема документов и фотографий участников Великой Отечественной войны открылся в Совете Федерации. Желающим помогают оцифровать фотографии и письма их родственников - участников войны. Такие пункты загрузки данных работают по всей стране.

«Это реальный пункт сбора информации, где каждый желающий может взять и загрузить информацию о своем родственнике, предке. Мы это сделали, чтобы сенаторы могли воспользоваться этой возможностью и заполнить данный пробел, если кто-то еще это не сделал», - рассказал замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

По его словам, на сегодняшний день обработаны данные о 27 миллионах 750 тысячах участников Великой Отечественной. Загружена на сайт проекта информация о более шести миллионах человек, из них 3,5 миллиона - с фотографиями, 35 тысяч фронтовых писем, привязанных к конкретным людям.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной мультигалерее, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ.

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, его жизни, загрузить фотографии, сканы фронтовых писем, документы и другую информацию.