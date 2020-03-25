Его прозвали «заговоренный»: история легендарного советского летчика-истребителя Гулаева

Эта история произошла 9 сентября 1944 года. В тот день известный на весь Советский Союз летчик Николай Гулаев был награжден второй Золотой Звездой, а буквально через несколько часов его блистательная карьера оказалась под ударом. Причиной этому стала драка с представителями румынской делегации, приехавшими в Москву. В этой стране 23 августа 1944 года произошел государственный переворот, вследствие которого был смещен профашистский диктатор Ион Антонеску, его место занял король Михай I, немедленно объявивший войну Гитлеру. Николай Гулаев никак не мог принять тот факт, что румыны теперь являются союзниками СССР по антигитлеровской коалиции, ведь совсем недавно летчик пережил гибель двух «желторотиков», которых взял в полет во время боев с немецко-румынскими войсками. Драка едва не испортила отношения Советского Союза с Румынией, а для самого Гулаева обернулась неприятными последствиями, которых не ожидал никто.

Будущий легендарный летчик СССР родился 26 февраля 1918 года в семье слесаря завода «Красный Аксай» в станице Аксайской Донской области. Рос он сорванцом – мальчика, а также двух его друзей во всей округе называли хулиганами.

«У них там был большой виноградник. Был какой-то год, когда они выращивали совершенно фантастическую рекордную гроздь винограда для выставки достижения народного хозяйства СССР. Так эти три хулигана сперли эту гроздь ночью», - вспоминает зять Гулаева Андрей Пташников.

В летчики Николай пошел, как это обычно бывает, по воле случая: однажды увидел объявление о наборе в ростовский аэроклуб. К тому моменту ему было 17 лет. Он уже отучился в фабрично-заводском училище, работал слесарем, хорошо зарабатывал и мечтал совершенно о другом – стать инженером.

В один миг желание юноши изменилось. Но, чтобы добиться своего, Николаю пришлось потрудиться: два года каждый день после смены на заводе из Ростова-на-Дону он пешком ходил в соседний город Аксай на уроки в вечернюю школу. Дело в том, что семи классов образования для аэроклуба было недостаточно. И вот, наконец, Николая приняли. Там он получил первые летные навыки, а в 1939 году по комсомольской путевке Гулаев попал в Сталинградское авиационное училище, которое закончил через год с отличным аттестатом, получил звание младшего лейтенанта и был назначен летчиком в 162-й истребительный авиационный полк в Могилеве. А 22 июня 1941 года началась война.

Полк, в котором служил Гулаев, перебросили в город Барановичи, ближе к границе. У немцев тогда было преимущество, и они очень быстро разбомбили советский аэродром.

«Самолеты не могли взлетать с летного поля, и пришлось отступать, чтобы не попасть в окружение. Гулаев, насколько мне известно, даже не успел сделать ни одного боевого вылета», - рассказывает историк авиации Андрей Симонов.

Сам Николай хотел отомстить агрессорам и мечтал о воздушных боях, но этому пока не суждено было сбыться: после переучивания с устаревшего И-16 на новые истребители Як-1 и Як-7Б малоопытного летчика направили в 423-й авиаполк Воронежского фронта, чтобы прикрывать промышленные объекты города Горький (Нижний Новгород).

Однажды, когда Гулаев возвращался с задания, у его Як-1 отказал двигатель. Летчик был вынужден сажать машину на небольшую поляну, покрытую кустарником. После приземления самолет врезался носом в овраг, а Николаю чудом удалось выбраться из кабины. Прибывший на место происшествия командир полка к удивлению молодого пилота не отругал его, а восхитился летным мастерством: в невероятно сложных условиях Николай смог приземлиться и сохранить себе жизнь. Юному летчику выделили новый самолет и в числе лучших направили на передовую в Сталинград.

Этот город в то время лежал в руинах, а Николай лишь с завистью наблюдал за тем, как более опытные пилоты поднимаются в воздух для перехвата немецких бомбардировщиков. Самого Гулаева к ночным полетам тогда не допускали. Но все вновь решил случай.

«Техник подыграл над ним. Говорит: "Слушай, что ты сидишь, вот самолет готов, садись и лети". И этот глупый мальчик сел в самолет и улетел», - рассказывает вдова летчика Нина Гулаева.

В этот полет Гулаев сбил вражеский бомбардировщик Heinkel и впервые посадил самолет ночью. Ему объявили благодарность.

© wikimedia бомбардировщики Heinkel

Весной и летом 1943 года на Белгородском направлении 27-й истребительный полк 205-й авиадивизии, в котором служил Николай, успешно прикрывал наземные войска и тыловые объекты.

«У него есть дни, в которые он сбивал по четыре самолета, а в один день даже пять самолетов сбил. Это вообще какой-то зашкаливающий результат», - уточняет историк авиации Андрей Симонов.

В первый день битвы на Курской дуге, 5 июля 1943 года, Гулаев шесть раз вылетал на боевые задания, а ведомая им группа истребителей уничтожила 16 вражеских машин. На войне его прозвали «заговоренный». А в сентябре 1943 года старший лейтенант Гулаев был удостоен Золотой Звезды Героя Советского Союза.

После Курской битвы полк летчика вывели в тыл для того, чтобы осваивать новый американский истребитель Airacobra, считающийся одним из лучших во времена Второй мировой войны. В отличие от советских истребителей, P-39 он имел мощное вооружение: одну 37-милиметровую пушку, два крупнокалиберныхпулемета в носовой части фюзеляжа и два пулемета в крыле.

© wikimedia истребитель Airacobra

Впрочем, из-за нарушения центровки сами американские и английские пилоты на «Аэрокобре» летать отказывались. Потенциал самолета смогли раскрыть только советские асы

«Во-первых, у него слабая хвостовая балка была, и при больших перегрузках она просто ломалась. И второй недостаток существенный – это задняя центровка: при облегчении, когда снаряды расходовались, самолет легко входил в плоский штопор», - объясняет научный сотрудник Центрального музея ВВС Владимир Савичев.

Советские летчики быстро освоили новую машину, и, как рассказал, историк авиации Андрей Симонов, большинство из тех, кто одержал рекордное количество побед, воевали именно на «Аэрокобрах». У Гулаева из общего числа побед, а их было 57, на счет американского самолета записано 40.

С октября 1943 года по сентябрь 1944 года Николай Гулаев воевал в должности командира эскадрильи. Его 129-й гвардейский истребительный авиационный полк в составе 2-го Украинского фронта участвовал в битве за Днепр, освобождал правобережную Украину.

«Эскадрилья Гулаева Николая Дмитриевича выполнила 487 вылетов, провела 150 воздушных боев. И в этих боях сбила 75 самолетов противника», - рассказывает научный сотрудник НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Сергей Безуглов.

Как командир Гулаев учил молодых летчиков личным примером и терпеливо объяснял ошибки. Юные пилоты любили летать с ним на задания.

«Мне папа говорил: "Когда мы вылетали, я вот собью самолет, там, два. Один я обязательно ведомому (прим.ред. – отдам). Тот сбивает, этот его прикрывает. Несправедливо, значит". Он отдавал своему ведомому сбитый самолет», - делится воспоминаниями дочь Николая Гулаева Татьяна Пташникова.

За 32 личные победы 9 сентября 1944 года капитану Гулаеву в Кремле вручили вторую Звезду Героя Советского Союза. Правда, к моменту награждения на счету летчика было уже 60 сбитых самолетов. За такие подвиги его должны были удостоить уже третьей Звезды, но этому помешала драка.

«Как мне потом папа рассказывал сам, они приехали в Москву и должны были поселиться в гостинице. Все герои там, дважды герои. А в это время приехали бывшие наши противники. И им предоставили шикарные номера, а нашим сказали - где хотите, там и живите», - рассказывает дочь Гулаева Татьяна Пташникова. «И вот из-за этого начался спор и ругань. А румынский товарищ что-то еще вдобавок и сказал неприятное. Вот здесь и началась драка», - добавляет вдова летчика Нина Гулаева.

После произошедшего Николая Гулаева назначили штурманом 129-го гвардейского истребительного авиаполка. Он пробыл на фронте до марта 1945 года, но за эти полгода не сбил ни одного вражеского самолета.

В дальнейшем Гулаев командовал истребительным полком в Таганроге, дивизиями в Ярославле и Ельце, корпусом во Ржеве. Окончил военную академию Генштаба. А в 1966 году его перевели в Архангельск в 10-юотдельную армию ПВО. Позднее его наградили орденом Октябрьской революции и присвоили звание генерал-полковника, а в ноябре 1974 года перевели в Москву на должность заместителя главнокомандующего войсками ПВО страны.

© wikimedia Николай Гулаев

Жизнь легендарного летчика перечеркнул неожиданный инфаркт, произошедший 27 сентября 1985 года. Николай Гулаев скончался на 68 году жизни.

Почему после произошедшей драки Гулаев больше не сбил ни одного самолета? Какую тактику он применял во время своих легендарных маневров? И каковы были взаимоотношения летчика и его учеников? Смотрите в новом выпуске программы «Легенды армии» на сайте телеканала «Звезда», а также на платформе SMART.TV.