Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории ТЕГИ

«Они признаны нами»: посол ФРГ в РФ рассказал о нацистских преступлениях в отношении советских военнопленных

Егор Левин
22:11 24.03.2020
Немецкий дипломат откровенно ответил на все вопросы о его личном отношении и отношении его страны к действиям нацистов, совершенным ими во времена Второй мировой войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр в интервью «Звезде» выразил свое мнение о имеющихся у ФРГ и РФ разногласиях, работе историков в свете этого и о признании Германией совершенных нацистским режимом военных преступлений.

В частности, отвечая на вопрос ведущего телеканала «Звезда» Юрия Подкопаева о том, как сильно влияют разнящиеся точки зрения, имеющиеся у двух стран по множеству вопросов, на совместную работу по раскрытию архивных данных о военнопленных, фон Гайр заявил, что необходимо различать области работы и разграничивать их.

«Я счастлив, что в настоящее время, когда по актуальным вопросам имеется целый ряд расхождений, наблюдается хорошее сотрудничество между нашими историками и архивариусами. Целесообразно изъять вопросы именно этого сотрудничества из вопросов актуальной тематики, так как мы хотим добиться исторической глубины, докопаться до исторических истин и найти объективное рассмотрение архивных материалов. Поэтому хорошо бы, чтобы одно с другим не смешивалось», - заявил посол.

После этого дипломат коснулся темы признания Германией своей вины в кровавых событиях военного времени. Посол заявил, что советские военнопленные, вопреки расхожему мнению, признаются в ФРГ жертвами нацизма.

«После окончания ужасов Второй мировой войны и нацистской диктатуры Германия сделала все возможное, чтобы признать военные преступления, совершенные по отношению к СССР и другим государствам. Поэтому я думаю, что и преступления по отношению к военнопленным тоже признаны нами», - подытожил фон Гайр.

Напомним, Германия предоставит России электронные копии документов о советских военнослужащих, попавших в плен во время Второй мировой войны. Соглашение об этом было достигнуто ранее в Берлине Российским государственным военным архивом и Федеральным архивом Германии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.03.2020, 09:04
Мишустин поручил представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса
Дата24.03.2020, 13:06
В Италии определили регион, где будут работать российские военные специалисты
Дата24.03.2020, 15:53
В МОК официально объявили о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год
Дата24.03.2020, 17:11
Очередной Ил-76МД-90А передан на летные испытания
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вопросы истории
22:11 Вопросы истории
Видео
«Они признаны нами»: посол ФРГ в РФ рассказал о нацистских преступлениях в отношении советских военнопленных
10:02 Вопросы истории
Российские исследователи установили личности 96 ныне живущих латышских легионеров СС
21:24 В стране и мире
Видео
«Бомбовый холокост»: как США и Англия разрушили наследие Дрездена во время Войны
17:55 В стране и мире
Видео
Путин в беседе с Зеленским заявил о недопущении искажения истории Второй мировой войны
16:00 В стране и мире
Семья Романовых в цвете: уникальные кадры
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:11 Вопросы истории
Видео
«Они признаны нами»: посол ФРГ в РФ рассказал о нацистских преступлениях в отношении советских военнопленных
22:03 В стране и мире
Террористы подорвали колонну турецких автомобилей в Сирии
18:35 В стране и мире
Кабмин поручил Минтрансу и Минобороны составить список аэропортов для принятия рейсов из стран с коронавирусом
18:18 В стране и мире
Путин сообщил о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику
17:23 Армия
Видео
Истребители ВВС Японии сопроводили Ту-95 ВКС РФ во время планового полета
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В центре Новороссийска найден таинственный бункер: кадры с места
Кардиолог назвал худшие продукты для здоровья сердца
Раннюю разработку Михаила Калашникова показали на видео
Видео
Сам себе космонавт: шестилетняя девочка сняла «высадку на Луну» на пермской дороге
Видео
Волки против росомахи: на севере России очевидцы сняли жестокую схватку хищников
МВД перечислило крупнейшие фейки о масштабах коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.