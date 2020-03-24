«Они признаны нами»: посол ФРГ в РФ рассказал о нацистских преступлениях в отношении советских военнопленных

Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр в интервью «Звезде» выразил свое мнение о имеющихся у ФРГ и РФ разногласиях, работе историков в свете этого и о признании Германией совершенных нацистским режимом военных преступлений.

В частности, отвечая на вопрос ведущего телеканала «Звезда» Юрия Подкопаева о том, как сильно влияют разнящиеся точки зрения, имеющиеся у двух стран по множеству вопросов, на совместную работу по раскрытию архивных данных о военнопленных, фон Гайр заявил, что необходимо различать области работы и разграничивать их.

«Я счастлив, что в настоящее время, когда по актуальным вопросам имеется целый ряд расхождений, наблюдается хорошее сотрудничество между нашими историками и архивариусами. Целесообразно изъять вопросы именно этого сотрудничества из вопросов актуальной тематики, так как мы хотим добиться исторической глубины, докопаться до исторических истин и найти объективное рассмотрение архивных материалов. Поэтому хорошо бы, чтобы одно с другим не смешивалось», - заявил посол.

После этого дипломат коснулся темы признания Германией своей вины в кровавых событиях военного времени. Посол заявил, что советские военнопленные, вопреки расхожему мнению, признаются в ФРГ жертвами нацизма.

«После окончания ужасов Второй мировой войны и нацистской диктатуры Германия сделала все возможное, чтобы признать военные преступления, совершенные по отношению к СССР и другим государствам. Поэтому я думаю, что и преступления по отношению к военнопленным тоже признаны нами», - подытожил фон Гайр.

Напомним, Германия предоставит России электронные копии документов о советских военнослужащих, попавших в плен во время Второй мировой войны. Соглашение об этом было достигнуто ранее в Берлине Российским государственным военным архивом и Федеральным архивом Германии.