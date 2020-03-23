В Петербурге отремонтировали 30 танков Т-34 для Парада Победы в Москве
Боевые машины около месяца ремонтировали на 61-м бронетанковом заводе в Стрельне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Из Петербурга в Москву отправляется железнодорожный спецсостав, который доставит 30 танков Т-34. Бронированные машины прошли масштабную реставрацию на ремонтном заводе в Стрельне.
Рабочие постарались, чтобы каждый экземпляр выглядел так, словно вышел с конвейера не 80 лет назад, а только что. Внешний вид каждого танка безупречен, так же как и его техническая часть.
Девятого мая на параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обновленные Т-34 проследуют отдельным строем по Красной площади.