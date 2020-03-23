Танк «Боевая подруга» испытали в Приамурье

На трассе в Благовещенске испытали отреставрированный танка Т-34-85 «Боевая подруга». Постройку этой машины в годы Великой Отечественной войны оплатила Мария Октябрьская. Она и стала механиком-водителем танка.

Тесты проводились на маршруте препятствий конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«Специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища провели ходовые испытания легендарного именного танка Т-34-85, названного в честь первой в мире женщины-танкиста Марии Октябрьской», - говорится в сообщении.

Работы по восстановлению идут уже два года. В 2019 году танку вернули исторический вид, восстановили трансмиссию и силовое отделение, в этом году - ходовую часть. Сейчас специалисты работают над боевым отделением и отделением управления машины.

Легендарный танк был назван в честь Героя Советского Союза Марии Октябрьской, которая во время войны сумела купить танк и отправилась на нем из Томска на фронт, чтобы отомстить за гибель мужа.