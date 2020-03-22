Починить ударом кулака: о каких гаджетах мечтали в СССР

В Советском Союзе долгие годы роскошью считался даже обыкновенный холодильник. В простой городской квартире чаще всего продукты убирали за окно. Там зимой хранили еду, сложенную в авоськи или ящики. Чтобы лишний раз в холод не распахивать окно, ящик вставляли прямо в форточку. Был и еще один вариант холодильника по-советски: в хрущевках еще при строительстве делалась специальная ниша-шкаф прямо под кухонным окном.

Холодильники появились только во второй половине 1950-х годов, и то в ограниченном количестве. Производство организовали на трех советских заводах: московском автомобильном, саратовском авиационном и машиностроительном в Муроме. Партии были небольшими. Выпускали всего по 50 тысяч штук в год на всю страну. В свободной продаже холодильники проявлялись редко, приобрести такую роскошь можно было, главным образом, на предприятиях - по записи.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В целом первые советские холодильники были далеки от совершенства. Даже самые маленькие были очень тяжелыми, громко гудели, дребезжали и порой замораживали продукты.

Средняя зарплата в СССР в середине 70-х годов выросла до 150 рублей. Это была как раз цена недорогого холодильника. Но у людей со связями был совсем другой уровень жизни. Охотились они не за отечественным, а за более престижным финским холодильником.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вызывал неподдельное восхищение и другой гаджет - японские электронные наручные часы. Они говорили механическим голосом, могли показывать время в любой точке мира, а в 1983 году вышли модели с двуязычным словарем. О таких в СССР мечтал каждый. Однако женщины чаще всего грезили совсем другим. Долгие годы в нашей стране в большом дефиците были стиральные машинки. Белье стирали вручную. В домах состоятельных людей все было по-другому.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Для номенклатурных работников еще в середине 20-х годов стали закупать стиральные машины за границей. Попадали к нам эти удивительные по тем временам приборы в основном из Америки. В нашей стране их выпуск тоже начался. Но стоили они 600 рублей. Первые машинки были полуавтоматическими. В них требовалось наливать воду для стирки, а потом сливать.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

У детей в Советском Союзе были свои предметы, характеризующие достаток и возможности семьи. В 1984 году появилась первая карманная электронная игра «Ну, погоди!», в которой волк из одноименного мультфильма ловил яйца. Дети, конечно, мечтали о ней.

«Если у кого-то во дворе это появлялось, то эта игрушка использовалась беспощадно. Вплоть до того, что садилась маленькая батарейка. Потом эту батарейку было сложно найти. Гаджеты в советское время в мире тотального дефицита - это было, мне кажется, что-то из области космических аппаратов», - вспоминает журналист Владимир Полупанов.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

У взрослых были свои игрушки: в СССР очень многие увлекались фотографией. И если фотоаппарат еще могли себе позволить, то любительская кинокамера была доступна единицам. Особой популярностью они стали пользоваться к началу 60-х годов, в разгар оттепели. Любительская кинокамера считалась очень стильной вещью. Весила она около 600 граммов. Благодаря своей миниатюрности она вполне могла поместиться в сумку или рюкзак. Но широкое распространение любительские кинокамеры не получили.

Основным средством уборки любой квартиры был веник. В домах состоятельных людей можно было встретить большой и шумный пылесос «Тайфун», «Циклон», «Буран». У импортных было одно особое преимущество: они работали почти бесшумно.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Я помню, как меня учили подметать пол. Ведь это же искусство, не просто так. Подмети - вся пыль будет в воздухе и можно будет делать все заново на следующий день. Если бы сейчас меня спросили, чем бы я хотела научить пользоваться своего ребенка - веником или пылесосом, я бы сказала однозначно - веником. Чтобы хорошо подмести пол веником, нужно быть умным, а чтобы пылесосить, ума не надо», - считает актриса театра и кино, телеведущая Ольга Будина.

В некоторых семьях советской элиты были вещи, о существовании которых советский человек узнал уже после развала СССР. Это были приборы из мира будущего. Домашний телефон гаджетом никогда не считал , хотя был далеко не к всех. А вот радиотелефон был роскошью. В начале 60-х годов в воронежском НИИ было создано устройство для подвижной радиотелефонной связи «Алтай».

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Аппарат обычно стоял в машине. Для звонка было достаточно лишь набрать нужный номер, минуя разговор с диспетчерами. Список абонентов утверждали в КГБ. Мало, кто знает, что еще до создания системы «Алтай», а именно в 1957 году, советский инженер Леонид Куприянович изобрел один из первых в мире мобильных телефонов. Он имел радиус действия до 30 километров, но весил около трех килограммов. Из-за этого телефон носить с собой было нельзя, поэтому в 1958 году Куприянович создал усовершенствованный образец небольшого размера и весом в полкилограмма. Но в массовое производство первый мобильный телефон так и не поступил, поэтому родиной этих аппаратов считаются США, где их выпуск был налажен еще в 70-е годы.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В диковинку был и кондиционер. Долгое время в СССР он считался непозволительной роскошью. Главным прибором, который помогал спасаться от жары был вентилятор. Их выпускали в большом количестве. Перед вентилятором часто вешали мокрую простыню или ставили бутыли со льдом - вот и кондиционер по-советски.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В конце 50-х в СССР в широкой продаже появился еще один прибор, облегчающий жизнь советского человека. Об электробритве мечтали все мужчины. Бриться с ней стало быстрее и приятнее. Для женщин же эта новинка на какой-то период решила вопрос с выбором подарка по случаю. Первая электробритва появилась в СССР в 1957 году. Но она громко рычала, раздражала кожу, а некоторых вообще отказывалась брить.

«У меня были эти электробритвы, потому что как пацан без нее живет. А то, что она меня брить не могла, это уже был секрет», - рассказывает режиссер, сценарист и кинопродюсер Егор Кончаловский.

Со временем бритвы стали очень удобными, однако с их появлением поклонников станков меньше не стало.

Какие еще гаджеты были у советских людей, расскажет Гарик Сукачев в новом выпуске программы «СССР. Знак качества».