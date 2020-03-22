Охотники за нацистами: как оправдываются бывшие легионеры СС

В Кливленде в штате Огайо 95-летнего Артурса Грава уже много десятилетий, его знают как учителя химии в местной школе. И только сейчас выяснилось, что этот тихий и безобидный с виду пенсионер - бывший член латышского добровольного легиона Ваффен СС.

Он согласился встретиться с журналистами «Звезды». Грава своего прошлого не скрывает, на вопросы отвечает, особенно не задумываясь. В легион СС, говорит он, вступил, потому что тогда просто не было выбора.

«Отказаться от этого было практически невозможно, нужны были весомые причины. Например, если ты единственный кормилец в семье на ферме. Можно было еще по причине слабого здоровья, но я не знаю никого, кто бы отказался, я думаю. Никто не думал, что последствия будут такими серьезными», - объясняет свое решение ветеран латышского легиона Ваффен СС Артурс Грава.

Как и многие другие бывшие нацисты, Артур Грава говорит, что преступлений не совершал и в нацисткой партии не состоял. В легионе СС якобы занимался тем, что закапывал воронки от бомб на аэродром, а в боях участвовал лишь когда, вместе с немцами отступал под ударами советских войск.

«Война - это ужасно, просто ужасно. В первом же бою меня ранили. Хотя это даже боем назвать нельзя, скорее отступление. Потом я попал в военный госпиталь», - вспоминает Грава.

По версии бывшего легионера, это был совершенно другой СС. В легион вступали исключительно патриоты своей страны, желавшие освободить Латвию от коммунистического ига.

«Российская пропаганда снова и снова обвиняет СС, особенно Ваффен СС, членов СС, а все это неправда. Мы были солдатами, пытались быть солдатами. И ничего больше. Члены СС имели массу привилегий, удобные, красивые вещи - у нас ничего такого не было», - объясняет Грава.

И таких как он, бывших латышских членов СС, по всему миру еще несколько сотен. Маски добропорядочных пенсионеров на этой неделе были сорваны с 96 ветеранов легиона. Список бывших пособников нацистов представила группа исследователей из российского фонда «Историческая память».

«На данный момент, по оценке журналистов, в мире еще живы 300-400 бывших легионеров СС. Выяснилось, что большая часть из них, живет вовсе не в Латвии. Большая часть из них живет в западных странах: в США, Великобритании, Канаде, Австралии. Проживают латышские легионеры и в латиноамериканских странах», - говорит директор фонда Александр Дюков.

Российские историки второй мировой, утверждают, никто из бывших латышских легионеров, проживающих за границей, никогда не проверялся на причастность к военным преступлениям. Чтобы собрать этот список, за год они изучили сотни документов и свидетельств из самых разных источников. Теперь их имена, фамилии и даже фотографии - в открытом доступе.

«Не очень понятно, почему этого не делает современная Латвия. Не очень понятно, почему этого не делают те страны, в которых они проживают. Хотя, конечно, у меня есть свои представления, почему это происходит. Но тем не менее кто-то же должен заниматься этой работой», - считает главный редактор «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований» Владимир Симиндей.

Латышский добровольческий легион Ваффен СС был создан по личному указанию Гитлера в 1943 году. И каждый, кто призывался на службу в легион, присягал на верность именно Адольфу Гитлеру. Да и формировался он вовсе не из простых недовольных советской властью Латышей. Многие из тех, кто вошел в состав одной из двух национальных дивизий, воевали на стороне фашистов, начиная еще с 1941 года.

Сразу после войны ветеран СС Артурс Грава, как и многие другие, чтобы миновать наказания, сбежал на Запад. Теперь все они рассказывают, что о зверствах фашистов ничего не знали. Например, как в период с 1941 по 1942 годы, немцы вместе с латышскими коллаборационистами расстреляли более 90 тысяч евреев, 70 тысяч из которых были латвийскими. Командование СС использовало латвийских членов СС для карательных операций на оккупированных территориях. И именно поэтому все, что говорит бывший эсэсовец Артурс Грава, считают историки, циничная ложь.

«Ваш старичок повторяет четко заученную фразу, легенду. К марту 1943 года перед ними стоял вопрос - надо сопротивляться натиску Красной армии, потому что за совершенные преступления придется отвечать. Они знали, какой груз висит на них - преступления в Латвии, Белоруссии, на Псковщине, даже на Украине», - уверен заведующий архивным отделом НПЦ «Холокост» Леонид Терушкин.

Именно латышские каратели принимали самое активное участие в расстрелах мирного населения в деревнях Черное и Жестяная Горка Новгородской области. Следственный комитет и поисковый батальон Министерства обороны работают на месте захоронения тысяч мирных граждан, расстрелянных там в 1942-43 годах. Вместе с верхними слоями земли вскрывается и чудовищный замысел карателей.

«Каратели, дислоцированные в Жестяной Горке, в первую очередь, занимались уничтожением именно советского населения по принципу сочувствия советской власти. Им было без разницы, кто это: мужчина, женщина, ребенок. Им было без разницы, какая национальность у человека. Каждый, кто сочувствовал советской власти, был уничтожен», - рассказывает руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новгородской области Сергей Килессо.

Артурс Грава сейчас живет тихой спокойной жизнью. Виновным ни в чем себя не считает. Службу в СС называет ошибкой молодости. И, похоже, его совершенно не волнуют миллионы погибших солдат и мирных граждан. Сотни тысяч людей, в том числе и латышей, отказавшихся сотрудничать с фашистами и отправленных концлагеря. Вряд ли бывший эсэсовец не знает, что делали с пленными в Освенциме, Маутхаузене или Бухенвальде.

В музее Аушвитц хранится семейный фотоальбом неизвестного нациста, сделанного из человеческой кожи и волос. Горные пейзажи, улыбающиеся женщины за садовым столиком - мирная идиллия, семейная память в чудовищном переплете.

«Мы провели анализ. Под микроскопом видно, что это действительно человеческие волосы. Также мы использовали специальные методы для исследования обложки. Она состоит из человеческой кожи», - говорит заведующая отделом коллекции музея Аушвиц Эльжбета Цайзер.

Главным обвинителем на суде по делу об айнзацгруппах, эскадронах смерти СС, которые занимались массовыми убийствами гражданских лиц на оккупированных территориях, был Бен Ференц, последний из прокуроров Нюрнбергского процесса. Он говорит, что был потрясен чудовищными преступлениями нацистов. И тем, как спокойно уже на суде они рассказывали об этом.

«Люди, которые совершали эти преступления, были не чертями с рогами, они были образованными и высокопоставленными. У меня на скамье подсудимых были генералы СС и доктор Раш, я выбрал их потому, что они не считали себя преступниками, они считали себя патриотами, которые делали то, что было необходимо для их страны. Сейчас мне 100 лет. Я так и не смог пережить травму, что человеческие существа могут хладнокровно убить так много человеческих существ из-за их расы, цвета кожи или политических убеждений», - говорит Бен Ференц.

Публикация списка легионеров СС неожиданно произвела серьезный резонанс. Власти Канады обратились к России с просьбой передать им информацию о проживающих в стране ветеранах латышского легиона СС. Канадский Минюст собирается провести тщательную проверку. Тоже самое обещает сделать и Минюст США, если получит от России официальное обращение.

«Если российские власти подозревают причастность к преступлениям нацистов любого из жителя США, Министерство юстиции уже продемонстрировало, что воспринимает такие подозрения очень серьезно и будет их расследовать должным образом. Российские власти должны воспользоваться официальными межправительственными каналами», - заявил официальный представитель Минюста США Питер Карр.

Реакция латвийских властей на публикацию списка себя тоже долго ждать не заставила.

«Во время Второй мировой войны латвийское государство пережило оккупацию двух тоталитарных режимов: Советского Союза и нацистской Германии. Латвийское государство последовательно осуждает совершенные обоими тоталитарными режимами преступления против человечности, осуждает холокост и чтит память жертв», - заявили в МИДе Латвии.

Но что бы ни говорил бывший член СС Артурс Грава, процесс по делу латышских легионеров запущен. Не исключено, что публикация его фамилии в списке пособников нацистов станет поводом для полноценного расследования, пусть и 75 лет спустя.