Слитки для английской королевы: как русское золото попало в Великобританию

В октябре 1914 года два британских военных корабля бросили якорь в 50 километрах от Архангельска. В одну из ночей на них погрузили деревянные ящики с таинственным грузом. Военные суда снялись с якоря и пошли к берегам Великобритании. По пути они попали на минное заграждение, расставленное немецкими подводными лодками. Корабли получили серьезные повреждения, но все же дошли до порта в Ливерпуле. Так в Британию были доставлены 979 ящиков с золотом.

Российской империи нужны были деньги для оплаты военных поставок из США.

«Царская Россия вступила в войну страшно неподготовленной. Неся тяжелейшие потери, она была вынуждена закупать патроны, винтовки, я уже не говорю про орудия, аэропланы, что-то более серьезное у своих союзников», - говорит доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ Николай Платошкин.

Предоставить кредит согласилась Англия, но только под залог золота и при условии, что оно будет отправлено на Британские острова. В октябре 1914-го состоялась первая поставка драгоценного груза. А за следующие три года было отправлено в восемь раз больше. Всего - 300 тонн золота.

За все четыре года пока шла война, англичане постоянно меняли кредитную политику. Когда дела на фронте шли для Антанты хуже некуда, они переводили России деньги. Но когда ситуация улучшалась - останавливали выплату кредитов. Ведь одновременно, британцы совершенно не желали того, чтобы Россия вышла из этой войны победительницей.

«На острова туманного Альбиона перекочевало несколько сот тонн желтого металла. Но надо сказать, что Российская Империя не успела использовать все кредиты, даже получить все кредиты под это обеспечение», - рассказывает доктор экономических наук, профессов МГИМО Валентин Катасонов.

Лондон должен был в течение пяти лет под залог этого золота выплачивать России в качестве кредита по 12 миллионов фунтов в год. Однако выполнил свои обязательства выполнила только на пять процентов. Российское золото так и осталось в Великобритании. В 1922 году большевики попытались договориться с Англией, чтобы она вернула российское золото, но безрезультатно.

Сегодня цена этих слитков превышает 17 миллиардов долларов.

Полный выпуск программы «Русское золото для английской королевы» из цикла «Код доступа» смотрите на телеканале «Звезда».