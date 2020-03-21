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«Призрак»: как единственный танк помог сорвать наступление немцев на Москву

Татьяна Полуказакова
12:39 21.03.2020
Танк «Клим Ворошилов» под командованием Павла Гудзя практически в одиночку нейтрализовал 18 вражеских танков, которые готовились совершить решающий бросок на Москву.
«Призрак»: как единственный танк помог сорвать наступление немцев на Москву
© Фото: Всеволод Тарасевич, РИА Новости

В начале декабря 1941 года в деревне Нефедьево в районе Волоколамского шоссе в паре десятков километров от Москвы разместилась ударная группа 40-го моторизованного корпуса Вермахта. Немцы стянули сюда артиллерию, автомобили и гужевой транспорт, чтобы укрепить недавно захваченные позиции.

Гитлеровцы были уверены в своих силах и даже не пытались маскироваться. Немцы должны были закончили подготовку и начать танковый марш-бросок на советскую столицу.

Приказ - выбить немцев из деревни Нефедьево, не дав им закрепиться на подступах к Москве, - получил 89-й отдельный танковый батальон, который находился как раз в заданном участке. В батальоне на тот момент был один единственный танк «Клим Ворошилов». Других боевых машин просто не осталось.

По данным немецкой разведки, у советских войск не было сил на отражение танковой атаки. И дело было не только в больших потерях. Предыдущие бои показали, что в Москве не хватало минометов и снарядов крупного калибра, а значит, у немецких танков были высокие шансы на успешный прорыв. До Москвы оставалось всего 22 километра, до Кремля - 35, меньше часа пути. В такой ситуации несколько часов промедления могли обернуться потерей столицы.

Тянуть с контратакой было нельзя. Но что мог сделать один «Клим Ворошилов» против целой танковой дивизии? Действительно ли в начале Великой Отечественной войны Советский Союз обладал самым мощным танком в мире? И попадание каких снарядов мог выдержать тяжелый танк «Клим Ворошилов»? Ответы - в программе «Не факт».

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