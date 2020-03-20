«Части Америки не было бы»: чем едва не обернулась трагедия подлодки К-219

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-219 вышел в море на боевую службу 4 сентября 1986 года. На его борту было 16 баллистических ракет, 28 торпед и два ядерных реактора. 3 октября в шестой ракетной шахте была обнаружена течь компонентов топлива, через 20 минут произошел взрыв, вспыхнул пожар. От сильной загазованности отсека три человека погибли.

Командование решило заглушить реактор, но техника была повреждена. Компенсирующие решетки можно было опустить только вручную. В реакторный отсек отправились старший лейтенант Николай Беликов и матрос Сергей Преминин. Условия были нечеловеческие: температура воздуха 70 градусов и радиация. Офицер упал в обморок, матрос остался один. Ему удалось опустить решетку. Реактор остановился, но выбраться из отсека Преминин так и не смог. Экипаж боролся за живучесть крейсера трое суток.

Капитан II ранга в отставке Валерий Пшеничный, который был на подлодке К-219, в студии программы «Открытый эфир» рассказал, к каким последствиям мог бы привести тепловой взрыв.

«Масштаб был бы очень большой. Я думаю, что части Америки не было бы вообще», - считает собеседник «Звезды».

Пшеничный рассказал, что во время взрыва он сказался в корме с личным составом. Ему пришлось взять на себя командование по борьбе за живучесть.

«Самая главная задача была - спасти корабль, потому что мы выполняли боевую задачу по охране наших границ у берегов Америки, потому что дальность стрельбы наших ракет позволяла нам стрелять по Америке. Это первое. После спасения корабля, естественно, чтобы корабль мог выполнить задачу. И плюс ко всему - сохранить весь экипаж, как говорится, живым и здоровым. Экипаж - это основное звено. Без него никаких задач боевых не выполнишь», - говорит капитан II ранга.

Вечером 4 октября к лодке подошли советские гражданские суда. Личный состав был эвакуирован, на борту остались шесть офицеров и командир - Игорь Британов.

Попытка буксировать субмарину не удалась. 6 октября 1986 года ракетный крейсер затонул. Командир спустил флаг и покинул корабль только после того, как ограждение рубки поравнялось с уровнем воды, последним, как и положено по корабельному уставу.

«Почему командир находился до последнего на лодке, потому что рядом возле нас находилось американское спасательное судно, которое могло подсоединиться к системам нашей лодки, потому что у нас были идентичные системы подключения воздуха высокого давления. И если брошенный корабль, значит, они подают воздух, все продувает, лодка на плаву, они ее захватывают. А там самое ценное - это ракеты, секреты и все остальное», - объясняет Пшеничный.

Из 119 человек экипажа в итоге спаслись 115 моряков.