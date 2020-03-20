Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

«Части Америки не было бы»: чем едва не обернулась трагедия подлодки К-219

Татьяна Полуказакова
10:23 20.03.2020
Попытка буксировать субмарину не удалась. Подлодка затонула. Из 119 членов экипажа четверо погибли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Wikimedia

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-219 вышел в море на боевую службу 4 сентября 1986 года. На его борту было 16 баллистических ракет, 28 торпед и два ядерных реактора. 3 октября в шестой ракетной шахте была обнаружена течь компонентов топлива, через 20 минут произошел взрыв, вспыхнул пожар. От сильной загазованности отсека три человека погибли.

Командование решило заглушить реактор, но техника была повреждена. Компенсирующие решетки можно было опустить только вручную. В реакторный отсек отправились старший лейтенант Николай Беликов и матрос Сергей Преминин. Условия были нечеловеческие: температура воздуха 70 градусов и радиация. Офицер упал в обморок, матрос остался один. Ему удалось опустить решетку. Реактор остановился, но выбраться из отсека Преминин так и не смог. Экипаж боролся за живучесть крейсера трое суток.

Капитан II ранга в отставке Валерий Пшеничный, который был на подлодке К-219, в студии программы «Открытый эфир» рассказал, к каким последствиям мог бы привести тепловой взрыв.

«Масштаб был бы очень большой. Я думаю, что части Америки не было бы вообще», - считает собеседник «Звезды».

Пшеничный рассказал, что во время взрыва он сказался в корме с личным составом. Ему пришлось взять на себя командование по борьбе за живучесть.

«Самая главная задача была - спасти корабль, потому что мы выполняли боевую задачу по охране наших границ у берегов Америки, потому что дальность стрельбы наших ракет позволяла нам стрелять по Америке. Это первое. После спасения корабля, естественно, чтобы корабль мог выполнить задачу. И плюс ко всему - сохранить весь экипаж, как говорится, живым и здоровым. Экипаж - это основное звено. Без него никаких задач боевых не выполнишь», - говорит капитан II ранга.

Вечером 4 октября к лодке подошли советские гражданские суда. Личный состав был эвакуирован, на борту остались шесть офицеров и командир - Игорь Британов.

Попытка буксировать субмарину не удалась. 6 октября 1986 года ракетный крейсер затонул. Командир спустил флаг и покинул корабль только после того, как ограждение рубки поравнялось с уровнем воды, последним, как и положено по корабельному уставу.

«Почему командир находился до последнего на лодке, потому что рядом возле нас находилось американское спасательное судно, которое могло подсоединиться к системам нашей лодки, потому что у нас были идентичные системы подключения воздуха высокого давления. И если брошенный корабль, значит, они подают воздух, все продувает, лодка на плаву, они ее захватывают. А там самое ценное - это ракеты, секреты и все остальное», - объясняет Пшеничный.

Из 119 человек экипажа в итоге спаслись 115 моряков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата20.03.2020, 06:00
В горах Дагестана: ротные тактические группы ЮВО впервые применили мини-беспилотники
Дата19.03.2020, 16:20
Греция передала Японии олимпийский огонь Игр-2020 при пустых трибунах
Дата20.03.2020, 10:31
Вице-адмирал ВМФ РФ рассказал, когда появится пятое поколение подлодок
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:31 ОПК
Видео
Вице-адмирал ВМФ РФ рассказал, когда появится пятое поколение подлодок
10:26 В стране и мире
Племянник Путина собирается создать собственную партию
10:23 Вопросы истории
Видео
«Части Америки не было бы»: чем едва не обернулась трагедия подлодки К-219
09:56 В стране и мире
В России из-за коронавируса отложили учения по устойчивому рунету
09:37 В стране и мире
Коронавирус «в режиме онлайн»: разработан дистанционный тест для проверки наличия заболевания
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы возможные сроки завершения пандемии коронавируса
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.