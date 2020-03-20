Новая эпоха ТВ: кто в России начал делать ток-шоу

Благодаря Эдуарду Сагалаеву в конце 80-х годов страна увидела первый телемост. И именно он выпустил на экраны то, что сейчас называют «ток-шоу».

Работа в «Останкино» для Сагалаева началась в 1975 году. Он пришел на пост заместителя главного редактора молодежных программ Центрального телевидения СССР. Тогда все казалось правильно, продуманно и предсказуемо. И сначала никто не ожидал от Сагалаева бесстрашия в прямом эфире и творческих экспериментов.

«Взять, например, только программу "Время". Это такой сложный механизм. Там столько подводных течений. Это очень консервативная организация, со своим уставом в этот монастырь не каждый войдет», - говорит заслуженный журналист России Эдуард Сагалаев.

В 1988 году 32-летний Эдуард Сагалаев возглавил не только молодежную, но и главную редакцию информации Центрального телевидения, в том числе программу «Время» - по сути, главные новости страны. И один раз произошло то, что шокировало всех без исключения: и тех, кто был в студии, и телевизионное руководство.

Выпускающая бригада программы «Время» готовилась начать выпуск. Верстка была готова: первыми в кадре должны были быть члены Политбюро ЦК КПСС. Но новый главный редактор информации Центрального телевидения СССР Эдуард Сагалаев принимает решение поставить первым сюжетом главных новостей страны выступление Майи Плисецкой в Большом театре. И только потом - рабочий визит члена Политбюро товарища Никонова в Воронеж. За такое в 1988 году можно было навсегда потерять работу на телевидении. В тот день в студии все сказали: «Он поставил крест на своей карьере». И ошиблись.

«Тогда родилась легенда, что я был связан какими-то узами с Горбачевым или, как минимум, с Александром Николаевичем Яковлевым был в заговоре просто. Это была легенда, конечно, абсолютно», - говорит Сагалаев.

Начало его карьеры на Центральном телевидении пришлось на время перестройки. Сагалаев был настолько очарован ею, что лозунг «Перестройку надо начинать с себя» перенес на свою работу.

«Когда пришло время гласности и перестройки, я понял, что можно говорить то, что ты думаешь. Это было счастье, это было такое счастье - не передать словами», - рассказывает заслуженный журналист России.

В его проектах впервые появились громкие расследования и зажглись новые звездные имена. Интернета тогда еще не было. В переломный момент политической системы страны главным источником информации стало телевидение. Программы «12-й этаж» и «7 дней», невероятная популярность, которую набрал «Взгляд» с Листьевым и Любимовым, - это все придумал и воплотил в жизнь Эдуард Сагалаев.

Одним из первых прорывных для своего времени проектов Эдуарда Сагалаева стала программа «12-й этаж», которая набрала популярность в 1987 году. Несколько студий, десятки подростков, среди экспертов - политики, ученые, военные и врачи. Первый молодежный телемост, во время которого можно было смело обсуждать любые темы. Это был первый случай в истории советского телевидения, когда начальник, руководитель молодежной редакции, вышел из кабинета и сел в кадр, чтобы вместе с журналистами вести программу для молодежи. «12-й этаж» сразу стала смотреть вся страна: говоря современным языком, у программы был самый высокий рейтинг.

Программы Сагалаева мгновенно становились популярными и вошли в историю. Но какую цену ему пришлось за это заплатить? Смотрите полный выпуск программы «Легенды телевидения» на телеканале «Звезда».